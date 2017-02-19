التموين || تعلن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 19/2/2017 في السوق المصري

سمر العشري

أعلنت وزارة التموين عن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم نتيجة إنخفاض سعر الدولار حيث إنخفض سعر كيلو الطماطم حوالي 200قرش و إنخفض سعر كيلو الثوم حوالي 10 جنيه و إنخفض سعر كيلو البصل 25قرش و إنخفاض الباذنجان الرومي 50قرش في الكيلو .

أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم :

أسعار الخضروات اليوم :

سعر الطماطم سجل من 1.30 إلى 3

كيلو الخيار يتراوح من 4 جنيهات إلى6

والبصل الابيض من 2 إلى 3.75

والبصل الاحمر من 5.5 إلى 7.25

والثوم البلدى من 3 إلى 7

والثوم الصيني من 15الي 25

والباذنجان الرومى من 3 إلى 4

والباذنجان عروس الاسمر ما بين2.5 جنيهات إلي 5.5

و الأبيض من 3 إلى7 جنيه

والبطاطس من 2إلى 3

والبطاطا من 1.75الي 2

والفلفل الرومى من 6 إلى 7

والفلفل الحار ما بين 4 جنيهات و 6.5

والفلفل الالوان مابين 8 إلى 11

والكوسة ما بين 4و 5

والفاصوليا ما بين 14جنيهات إلى 18

البسلة يتراوح ما بين 4 إلى 6

والملوخية ما بين 5جنيه إلى 6

والقلقاس ما بين 4إلى 5

الجزر ما بين جنيه و 2

أسعار الفاكهة اليوم :

والبرتقال من 2.5 الي 5جنيه

واليوسفى ما بين 4إلى 7

والموز ما بين 3.5 إلى 7

سعر التفاح من 10إلى 20

الفراولة من 8إلى12

تسعيرة وزارة التموين لأسواق الجملة :

كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5

كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5

الملوخية من 4 إلى 6

الثوم من 15 إلى 30

الموز من 6 إلى 7,5 البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

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