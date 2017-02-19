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التموين || تعلن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 19/2/2017 في السوق المصري

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التموين || تعلن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 19/2/2017 في السوق المصري التموين || تعلن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 19/2/2017 في السوق المصري

أعلنت وزارة عن إنخفاض الخضروات و الفاكهة اليوم نتيجة إنخفاض حيث إنخفض سعر كيلو الطماطم حوالي 200قرش و إنخفض سعر كيلو الثوم حوالي 10 جنيه و إنخفض سعر كيلو البصل 25قرش و إنخفاض الباذنجان الرومي 50قرش في الكيلو .

أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم :

أسعار الخضروات اليوم :

  • سعر الطماطم سجل من 1.30 إلى 3
  • كيلو الخيار يتراوح من 4 جنيهات إلى6
  • والبصل الابيض من 2 إلى 3.75
  • والبصل الاحمر من 5.5 إلى 7.25
  • والثوم البلدى من 3 إلى 7
  • والثوم الصيني من 15الي 25
  • والباذنجان الرومى من 3 إلى 4
  • والباذنجان عروس الاسمر ما بين2.5 جنيهات إلي 5.5
  • و الأبيض من 3 إلى7 جنيه
  • والبطاطس من 2إلى 3
  • والبطاطا من 1.75الي 2
  • والفلفل الرومى من 6 إلى 7
  • والفلفل الحار ما بين 4 جنيهات و 6.5
  • والفلفل الالوان  مابين 8 إلى 11
  • والكوسة ما بين 4و 5
  • والفاصوليا ما بين 14جنيهات إلى 18
  • البسلة يتراوح ما بين 4 إلى 6
  • والملوخية ما بين 5جنيه إلى 6
  • والقلقاس ما بين 4إلى 5
  • الجزر ما بين جنيه و 2

أسعار الفاكهة اليوم :

  • والبرتقال من  2.5 الي  5جنيه
  • واليوسفى ما بين 4إلى 7
  • والموز ما بين 3.5 إلى 7
  • سعر التفاح من 10إلى 20
  • الفراولة من 8إلى12

تسعيرة وزارة التموين لأسواق الجملة :

  • كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5
  • كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5
  • الملوخية من 4 إلى 6
  • الثوم من 15 إلى 30
  • الموز من 6 إلى 7,5  البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.

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رئيس قسم الأخبار

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