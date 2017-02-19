التموين || تعلن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 19/2/2017 في السوق المصري

أعلنت وزارة التموين عن إنخفاض أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم نتيجة إنخفاض سعر الدولار حيث إنخفض سعر كيلو الطماطم حوالي 200قرش و إنخفض سعر كيلو الثوم حوالي 10 جنيه و إنخفض سعر كيلو البصل 25قرش و إنخفاض الباذنجان الرومي 50قرش في الكيلو .
أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم :
أسعار الخضروات اليوم :
- سعر الطماطم سجل من 1.30 إلى 3
- كيلو الخيار يتراوح من 4 جنيهات إلى6
- والبصل الابيض من 2 إلى 3.75
- والبصل الاحمر من 5.5 إلى 7.25
- والثوم البلدى من 3 إلى 7
- والثوم الصيني من 15الي 25
- والباذنجان الرومى من 3 إلى 4
- والباذنجان عروس الاسمر ما بين2.5 جنيهات إلي 5.5
- و الأبيض من 3 إلى7 جنيه
- والبطاطس من 2إلى 3
- والبطاطا من 1.75الي 2
- والفلفل الرومى من 6 إلى 7
- والفلفل الحار ما بين 4 جنيهات و 6.5
- والفلفل الالوان مابين 8 إلى 11
- والكوسة ما بين 4و 5
- والفاصوليا ما بين 14جنيهات إلى 18
- البسلة يتراوح ما بين 4 إلى 6
- والملوخية ما بين 5جنيه إلى 6
- والقلقاس ما بين 4إلى 5
- الجزر ما بين جنيه و 2
أسعار الفاكهة اليوم :
- والبرتقال من 2.5 الي 5جنيه
- واليوسفى ما بين 4إلى 7
- والموز ما بين 3.5 إلى 7
- سعر التفاح من 10إلى 20
- الفراولة من 8إلى12
تسعيرة وزارة التموين لأسواق الجملة :
- كيلو البصل من 3,5 إلى 6,5
- كيلو طماطم من 1,5 الى 2,5
- الملوخية من 4 إلى 6
- الثوم من 15 إلى 30
- الموز من 6 إلى 7,5 البرتقال من 3,5 إلى 5 جنيه.