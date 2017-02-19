اسعار العملات اليوم الأحد 19-2-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٢.٢٢٦٦
|٥٢.٣٤٧
|02/19 12:40 ص
|دينار بحريني
|٤٢.٣٠٧٧
|٤٢.٤١٤٦
|02/19 12:40 ص
|ريال عماني
|٤١.٤٢٨٦
|٤١.٥٣٦٦
|02/19 12:40 ص
|ريال قطري
|٤.٣٨٠٤
|٤.٣٩١٦
|02/19 12:40 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٣٤٢٦
|٤.٣٥٣٩
|02/19 12:40 ص
|ريال سعودي
|٤.٢٥٢٩
|٤.٢٦٤١
|02/19 12:40 ص
|دينار أردني
|٢٢.٥١٢٤
|٢٢.٥٧١٦
|02/19 12:40 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٨٢٦
|٢.٢٩٦٦
|02/19 12:40 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٧٥٨٩
|٢٠.٠٠٧٦
|02/19 12:40 ص
|يورو
|١٦.٩٦٧٦
|١٧.٠٧٣١
|02/19 12:40 ص
|دولار أمريكي
|١٥.٩٥
|١٦
|02/19 12:40 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٩٥
|١٦.٠٤٤٩
|02/19 12:40 ص
|ين ياباني
|١٤.٠٥٢٩
|١٤.١٩٢٤
|02/19 12:40 ص
|دولار استرالي
|١٢.٢١٤٥
|١٢.٣٣٣
|02/19 12:40 ص
|دولار كندي
|١٢.١٧٧٤
|١٢.٢٤٤١
|02/19 12:40 ص
|كرون نرويجي
|١.٩١٣٩
|١.٩٣٠٦
|02/19 12:40 ص
|كرون سويدي
|١.٧٩٠٤
|١.٨٠٦
|02/19 12:40 ص