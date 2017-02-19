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اسعار العملات اليوم الأحد 19-2-2017 في بنك مصر

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اسعار العملات اليوم الأحد 19-2-2017 في بنك مصر اسعار العملات اليوم الأحد 19-2-2017 في بنك مصر

سمر العشري

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٢.٢٢٦٦ ٥٢.٣٤٧ 02/19 12:40 ص
دينار بحريني ٤٢.٣٠٧٧ ٤٢.٤١٤٦ 02/19 12:40 ص
ريال عماني ٤١.٤٢٨٦ ٤١.٥٣٦٦ 02/19 12:40 ص
ريال قطري ٤.٣٨٠٤ ٤.٣٩١٦ 02/19 12:40 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٣٤٢٦ ٤.٣٥٣٩ 02/19 12:40 ص
ريال سعودي ٤.٢٥٢٩ ٤.٢٦٤١ 02/19 12:40 ص
دينار أردني ٢٢.٥١٢٤ ٢٢.٥٧١٦ 02/19 12:40 ص
كرون دنماركي ٢.٢٨٢٦ ٢.٢٩٦٦ 02/19 12:40 ص
جنيه إسترليني ١٩.٧٥٨٩ ٢٠.٠٠٧٦ 02/19 12:40 ص
يورو ١٦.٩٦٧٦ ١٧.٠٧٣١ 02/19 12:40 ص
دولار أمريكي ١٥.٩٥ ١٦ 02/19 12:40 ص
فرنك سويسري ١٥.٩٥ ١٦.٠٤٤٩ 02/19 12:40 ص
ين ياباني ١٤.٠٥٢٩ ١٤.١٩٢٤ 02/19 12:40 ص
دولار استرالي ١٢.٢١٤٥ ١٢.٣٣٣ 02/19 12:40 ص
دولار كندي ١٢.١٧٧٤ ١٢.٢٤٤١ 02/19 12:40 ص
كرون نرويجي ١.٩١٣٩ ١.٩٣٠٦ 02/19 12:40 ص
كرون سويدي ١.٧٩٠٤ ١.٨٠٦ 02/19 12:40 ص

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رئيس قسم الأخبار

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