ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19/2/2017

سمر العشري

ارتفاع نسبي في سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٧٩٥٩ جنيه مصري في البنك الأهلي اليوناني بمصر ، وفي حالة البيع ٤٫٢٦٤١ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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