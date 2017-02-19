أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19/2/2017

Google+ Print
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19/2/2017 ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19/2/2017

سمر العشري

ارتفاع نسبي في سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٧٩٥٩ جنيه مصري في البنك الأهلي اليوناني بمصر ، وفي حالة البيع ٤٫٢٦٤١ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٧٩٥٩ جم

٤٫٩١٣١ جم

 منذ شهر,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٢٧٩٥ جم

٤٫٣٠٦٤ جم

 منذ 3 دقائق,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫٢٦٦٢١٢ جم

٤٫٢٩٣١٠٤ جم

 منذ 3 دقائق,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫٢٦٦١ جم

٤٫٢٧٩٥ جم

 منذ 3 دقائق,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٢٦٢١ جم

٤٫٢٩٢٢ جم

 منذ 3 دقائق,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٢٦ جم

٥٫٢٧١ جم

 منذ 3 دقائق,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫٢٥٢٩ جم

٤٫٢٦٤١ جم

 منذ 3 دقائق,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫٢٤٦ جم

٤٫٢٩٩٨ جم

 منذ 3 دقائق,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫٢٤٢٢ جم

٤٫٢٩٣ جم

 منذ 3 دقائق,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫٢٣٩٥ جم

٤٫٢٦٦٤ جم

 منذ 3 دقائق,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٢٣٣٦ جم

٤٫٢٧٩٨ جم

 منذ 3 دقائق,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫٢٣٣٥٨ جم

٤٫٢٧٩٥٤ جم

 منذ 3 دقائق,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫٢٣١٧ جم

٤٫٢٦٧٦ جم

 منذ 3 دقائق,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫٢٣٠٨ جم

٤٫٢٧٩٨ جم

 منذ 3 دقائق,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫٢٣٠٨ جم

٤٫٢٨ جم

 منذ 3 دقائق,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫٢١٧١ جم

٤٫٢٦٦٤ جم

 منذ 3 دقائق,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫٢٠٨٤ جم

٤٫٢٨١٧ جم

 منذ 3 دقائق,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫٢٠٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 3 دقائق,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٦٧٩ جم

٤٫٣٢٣٥ جم

 منذ 3 دقائق,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫١٢٣٩ جم

٤٫٣١٢٣ جم

 منذ 3 دقائق,

 

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة