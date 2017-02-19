انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 19-2-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 555 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 476 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 370 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 634 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.440 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 634 عيار 22 581 عيار 21 555 عيار 18 476 عيار 14 370 عيار 12 317 الاونصة 19,726 الجنيه الذهب 4,440 الكيلو 634,286



شبكةعيونالإخبارية

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