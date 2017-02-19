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سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير في البنوك والسوق الموازي

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سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير في البنوك والسوق الموازي سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير في البنوك والسوق الموازي

سمر العشري

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.5 جنيه مصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)  ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٦٫٠٥ جم

١٦٫١٥ جم

 منذ دقيقة,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

١٦ جم

١٦٫١ جم

 منذ دقيقة,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٦ جم

١٦٫١ جم

 منذ دقيقة,
EBE.jpg

البنك المصري لتنمية الصادرات

١٦ جم

١٦٫٠٨ جم

 منذ دقيقة,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٦ جم

١٦٫١ جم

 منذ دقيقة,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

١٦ جم

١٦٫١ جم

 منذ دقيقة,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

١٦ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

١٥٫٩٩ جم

١٦٫٠٩ جم

 منذ دقيقة,
BARAKA.jpg

بنك البركة

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
BDC.jpg

بنك القاهرة

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

١٥٫٩٥ جم

١٦٫٠٥ جم

 منذ دقيقة,
BM.jpg

بنك مصر

١٥٫٩٥ جم

١٦ جم

 منذ دقيقة,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ دقيقة,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ دقيقة,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ 26 دقيقة,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ دقيقة,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

١٥٫٩ جم

١٦ جم

 منذ دقيقة,

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 16.35 جنيه مصري، وسعر البيع 16.50 جنيه مصري .

 

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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