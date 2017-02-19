سعر الدولار اليوم الأحد 19 فبراير في البنوك والسوق الموازي

سمر العشري

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.5 جنيه مصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

شبكةعيونالإخبارية

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