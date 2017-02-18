الحكومة تستعد لعودة المصريين من الخليج

شيماء مصطفى

تقدمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بخطة استباقية إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول الاستعدادات التى من المفترض أن تتخذها الدولة للتعامل مع أى حوادث عودة اضطرارية للمصريين المقيمين فى الدول الخليجية.

وقالت الوزيرة فى المذكرة، التى حصلت «الدستور» على نسخة منها، إنه فى ضوء انخفاض معدل النمو الاقتصادى، بدول الخليج، فإن التقديرات والتوقعات تشير إلى تزايد احتمالات العودة الاضطرارية للمصريين المقيمين بالدول الخليجية وأسرهم.

واقترحت وزيرة الهجرة، تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الهجرة، والخارجية، والداخلية، والدفاع، والعدل، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والطيران المدنى، والنقل، وهيئتى الأمن القومى، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لوضع الحلول والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

وتهدف اللجنة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة للاستفادة من العمالة العائدة فى المشروعات القومية.

شبكةعيونالإخبارية

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