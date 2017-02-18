حظك اليوم برج العذراء الأحد 19/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تطورات كبيرة في حياتك المهنية نتيجة أفكار تقدمت بها في الآونة الأخيرة



عاطفياً: حاول أن تكون علاقتك بالشريك أكثر ثقة حتى تستمر ولا يضطر لإنهائها



صحياً: لا تعرض نفسك للبرد كثيراً لئلا تصاب بنزلة برد شديدة تجعلك تلزم الفراش

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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