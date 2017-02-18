فوائد تناول 3 أكواب من الشاي يومياً علي الجسم

شيماء مصطفى

الشاي، هو أسم صيني يطلق علي الشجرة وأوراقها الخضراء والمشروب الذي يصنع منه، يختلف العديد من الأشخاص حول تناول الشاي فمنهم من يتناول الشاي لأكثر من 5 أكواب يومياً ومنهم من يشرب الشاي بكوب واحد فقط ومنهم من يفضل عدم تناول الشاي نهائياً خوفاً علي صحته، ولكن أجريت دراسة حديثة توضح مدي تأثير الشاي علي صحة الإنسان لمن يتناول لأكثر من ثلاثة أكواب يومياً.

أوضحت دراسة طبية أن تناول الشاي لعدد ثلاثة أكواب يومياً فأنها تحافظ علي الإسنان وتمنع التسوس بالرغم من أضافة السكر إلي الشاي ولكنه لا يؤثر علي فاعليته، وأنه أذا تناول الإنسان الشاي الأخضر فأنه له تأثير مثل الشاي الأسود ولكنه يقوم بإزالة الرائحة الكريهة من الفم أيضاً لأحتوائه علي مركب الكبريت، كما أن الشاي الأسود يعمل علي تخفيف الألتهابات والحد من نمو البكتريا التي تساعد علي ألتصاق الطعام بالأسنان.

أضرار تناول الشاي لكثر من 4 أكواب يومياً