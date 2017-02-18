موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً ( 19 / 2 / 2017 ) في الدوري المصري

شيماء مصطفى

نعرض لكم موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً الأحد الموافق 19 فبراير 2017، فبعد هزيمة الأهلي في مباراته أمام فريق نادي الزمالك في كأس السوبر المصري، وسلب الزمالك الكأس منه، وبعد تعادله في مباراته السابقة في الدوري المصري أمام فريق نادي الإسماعيلي، يسعى الآن النادي الأهلي لاستكمال مشواره الصعب في الدوري المصري.

فرغم تصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المركز الثاني، والذي يحتله مصر المقاصة برصيد 41 نقطة، إلا أنه مازال مهدد بسلب الصدارة منه، مع تواجد مباراتين مؤجلتين لمنافسه المعتاد الزمالك، وأيضاً مع حماس فريق مصر المقاصة الذي حقق إنجازاً هذا الموسم باحتلاله المركز الثاني منتصراً في ذلك عن الزمالك، والإسماعيلي، وجميع الفرق الذي اعتادنا عليها القوة، فتعادل أخر للنادي الأهلي أو هزيمة، ربما تصعب عليه أمر حسم بطولة الدوري المصري لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً

موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً والملعب الذي ستُقام عليه المباراة :-

ومن المنتظر أن يُقام موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً الأحد الموافق ( 19 / 2 / 2017 ) وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً ( 5:00م ) بتوقيت القاهرة، وسيُقام موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً في ملعب الإنتاج الحربي، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاولون غداً بدلاً من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة، وذلك لأنه صادف موعد مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

صالح جمعة أساسياً في تشكيلة الأهلي أمام المقاولون :-

ويُذكر أنه قد استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني حسام البدري، على إشراك صالح جمعة أساسياً في مباراته أمام المقاولون ، وذلك كبديل لعبد الله السعيد لاعب خط الوسط الأساسي للنادي الأهلي والمنتخب المصري، وذلك بسبب إجهاد الأخير بسبب المباريات الصعبة التي قد خاضها مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وقد شارك صالح جمعة كبديل في مباراة الأهلي السابقة أمام الإسماعيلي، وقد قدم أداءً متميز.

حسام البدري ولجنة الحكام التي ستدير موعد مباراة الأهلي والمقاولين العرب غداً :-

ويسعى حسام البدري إلى استخدام كل الصفقات التي قد قام بها النادي الأهلي حديثاً، وذلك من أجل إعدادهم للمباريات القادمة، خصوصاً في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين الأساسيين، الذين قد خاضوا مباريات مع المنتخب، أمثال حجازي، وأحمد فتحي، وعبد الله السعيد، وإصابة مروان محسن.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه تم إسناد إدارة مباراة الأهلي والمقاولون إلى الحكم الدولي محمد الحنفي، وقد تم إسنادها له من قبل لجنة الحكام باتحاد الكرة، وسيشاركه في حكم اللقاء كلاً من محمود أبو الرجال، وسمير جمال.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون باختلاف التوقيت