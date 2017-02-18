رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يتوقع إنخفاض الأسعار بنسبة 30% في شهر إبريل القادم

شيماء مصطفى

تتجه الأنظار في الشارع المصري الى إنخفاض الأسعار لجميع السلع والمستلزمات المعيشية خاصة الأجهزة الكهربائية التي إرتفعت بشكل كبير عقب قرار الحكومة بتعويم الجنية المصري أمام العملة الأجنبية مما أعطى الفرصة للتجار أن يرفعون الأسعار على المواطنين بشكل مبالغ فيه وبحجة إرتفاع الدولار الذي تخطي الـ18 جنيها ثم القرار الأخر بوقف الإستيراد لمدة ثلاث أشهر مما جعل تجار المخازن من السيطرة على السوق وفرد الأسعار على المواطنين كما يشاؤون.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يتوقع إنخفاض الأسعار

الأن يتوقع المواطنون إنخافض الأسعار بعد تراجع الدولار أمام الجنية الى 16 جنيها وبعد قيام الحكومة بإحتساب الدولار الجمركي بسعر16 جنيه وعلى ذلك صرح “حسين الإمام” نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية أنه يتوقع إنتعاش كبير في حركة البيع والشراء للأجهزة والأدوات الكهربائية في شهر إبريل القادم بعد حالة الركود التي أدت الى إنخفاض كبير فى المبيعات.

وكشف الإمام في بيان له اليوم أن السبب وراء حالة الركود الحالية ترجع الى قيام المستهلكين خاصة المقبلين على الزواج بعمليات شراء قوية فى شهر 11 الماضي بعد تعويم الجنيه خوفا من إرتفاع الأسعار وإنهم الأن أحجموا عن الشراء لإنتظار إنخفاض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار البنكي والجمركي فى الوقت الحالي والذى سيعمل على خفض أسعار السلع خلال إبريل المقبل بنسبة تتراوح من 25% الى 30% وذلك مع الدورة الإستيرادية الجديدة