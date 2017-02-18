أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يتوقع إنخفاض الأسعار بنسبة 30% في شهر إبريل القادم

Google+ Print
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يتوقع إنخفاض الأسعار بنسبة 30% في شهر إبريل القادم رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يتوقع إنخفاض الأسعار بنسبة 30% في شهر إبريل القادم

تتجه الأنظار في الشارع المصري الى إنخفاض الأسعار لجميع السلع والمستلزمات المعيشية خاصة الأجهزة الكهربائية التي إرتفعت بشكل كبير عقب قرار بتعويم الجنية المصري أمام العملة الأجنبية مما أعطى الفرصة للتجار أن يرفعون الأسعار على المواطنين بشكل مبالغ فيه وبحجة إرتفاع الدولار الذي تخطي الـ18 جنيها ثم القرار الأخر بوقف الإستيراد لمدة ثلاث أشهر مما جعل تجار المخازن من السيطرة على السوق وفرد الأسعار على المواطنين كما يشاؤون.

 

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يتوقع إنخفاض الأسعار

الأن يتوقع المواطنون إنخافض الأسعار بعد تراجع الدولار أمام الجنية الى 16 جنيها وبعد قيام الحكومة بإحتساب الدولار الجمركي بسعر16 جنيه وعلى ذلك صرح “حسين الإمام” نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية أنه يتوقع إنتعاش كبير في حركة البيع والشراء للأجهزة والأدوات الكهربائية في شهر إبريل القادم بعد حالة الركود التي أدت الى إنخفاض كبير فى المبيعات.

 

وكشف الإمام في بيان له اليوم أن السبب وراء حالة الركود الحالية ترجع الى قيام المستهلكين خاصة المقبلين على الزواج بعمليات شراء قوية فى شهر 11 الماضي بعد تعويم الجنيه خوفا من إرتفاع الأسعار وإنهم الأن أحجموا عن الشراء لإنتظار إنخفاض الأسعار بعد تراجع البنكي والجمركي فى الوقت الحالي والذى سيعمل على خفض السلع خلال إبريل المقبل بنسبة تتراوح من 25% الى 30% وذلك مع الدورة الإستيرادية الجديدة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار