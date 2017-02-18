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وفاة الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر الشيخ عمر عبد الرحمن داخل السجون الأمريكية وحزن شديد داخل الجماعة

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وفاة الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر الشيخ عمر عبد الرحمن داخل السجون الأمريكية وحزن شديد داخل الجماعة وفاة الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر الشيخ عمر عبد الرحمن داخل السجون الأمريكية وحزن شديد داخل الجماعة

توفي اليوم السبت الشيخ عمر عبد الرحمن الأب الروحي للجماعة الإسلامية فى داخل السجون الأمريكية  بعد صراع طويل مع المرض منذ أن تم احتجازه بالسجون الأمريكية في تسعينات القرن الماضي، حيث صرح نجل الشيخ عمر عبد الرحمن “محمد” عن أن  “السلطات الأمريكية أبلغت أسرته منذ قليل بوفاة والده”وكان هذا تصريح لوكالة الأناضول التركية منذ قليل على الرغم من عدم معرفة ملابسات الوفاة ولكن والدي كان مريض جداً.

 

وأوضح أن سويف يقوم على الفور في تنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها وتتمثل في رجوع الجثمان لمصر ودفنه بها حيث إن هذه هي وصية الشيخ عمر”وأضاف أن “الأسرة ستتواصل مع محاميه بالولايات المتحدة، رمزي كلارك، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان وشحنه إلى مصر فى أسرع وقت ممكن “.

 

كان عبد الرحمن (79 عاماً)، يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ”التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة”، وهي الاتهامات التي كان ينفيها هو ودفاعه.

لتذهب روح الشيخ عمر عبد الرحمن إلى بارئها داخل السجون الأمريكية بعد محاولات كثيرة وعديدة من قبل هيئة الدفاع وعائلته من الإفراج عنه حتى لو إفراج شرطي بسبب مرضه وكبر سنه والتي لم ترعاها وتوافق  به السلطات الأمريكية ليعم الحزن الشديد على الجماعة الإسلامية فى مصر بعد سماع الخبر المشؤوم فى موت زعيمهم الروحي الشيخ عمر عبد الرحمن

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