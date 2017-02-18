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تصريحات صادمة لوزير التموين الجديد حول استبدال نقاط الخبز بالسلع التموينية وخطته القادمة حول هذا الأمر والدعم النقدي

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تصريحات صادمة لوزير التموين الجديد حول استبدال نقاط الخبز بالسلع التموينية وخطته القادمة حول هذا الأمر والدعم النقدي تصريحات صادمة لوزير التموين الجديد حول استبدال نقاط الخبز بالسلع التموينية وخطته القادمة حول هذا الأمر والدعم النقدي

تشغل قضية البطاقات التموينية، وفارق نقاط الخبز واستبداله بالسلع الغذائية جميع المصريين، نظراً لأسعارها المخفضة مقارنة بالأسعار الحرة، ويقوم المواطنون بتوفير عدد من الأرغفة التي يحصلون عليها، ليقومون بصرف بدلاً سلع غذائية على بطاقاتهم التموينية، ولكن يبدو أن هذه المنظومة سوف تتغير مع وزير والتجارة الداخلية الجديد، اللواء علي مصيلحي.

 

حيث أكد المصيلحي اليوم في تصريحات صحفية له على ضرورة فك الارتباط بين منظومة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، مشيراً إلى أن هذا أحدث ضغطًا هائلًا على السلع، وأدى إلى حدوث عجز كبير في المقرَّرات الأساسية على البطاقات التموينية.

 

ويذكر أنه يتم شهريًّا صرف ما يَقرب من 500 مليون جنيه سلع غذائية، مقابل ما يتم توفيره من الخبز المدعم، واستبداله بالسلع، وأن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليون بطاقة، ويستفيد منها ما يَقرب من 72 مليون مواطن.كما أشار المصيلحي إلى مسألة الدعم النقدي قائلاً أنه أفضل من العيني لكنه لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، لأن قيمة الجنيه لن تكون مفيدة للمواطن في حال الحصول على السلع الأساسية.، كما أكد عقد لقاءات مع وزارتي الإنتاج الحربي والتخطيط؛ لعمل دراسة لتطوير تنفيذية البطاقات خلال الفترة المقبلة

 

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