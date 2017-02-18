ارتفاع جنوني في أسعار الأدوات المدرسية والكراسات برغم انخفاض سعر الدولار

سمر العشري

شهدت أسعار الكراسات والأدوات المدرسية زيادة أسعارها بنسبة تقترب من الضعف وذلك في مستهل بداية الترم الثاني الذي بدأ بكافة المدارس والكليات بالمحافظات المختلفة بالجمهورية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن يوم الحادي عشر من شهر فبراير الجاري هو موعد بدء الدراسة للترم الثاني للمدارس والجامعات بمصر.

أسعار الكراسات والأدوات المدرسية :

ارتفع سعر كشكول الورق الذي يحتوي على 60 ورقة من سعر 2.5 إلى 4 جنيه.

سعر الكشكول 80 ورقة ارتفع من 3 إلى 5 جنيه.

سعر الكشكول 100 ورقة ارتفع من 3.5 إلى 6 جنيه.

كشكول سلك ارتفع من 25 إلى 45 جنيه.

أسعار الورق :

ارتفعت أسعار الورق بنسب تجاوزت الضعف وقد ارتفع السعر الخاص بكرتونه الورق من سعر 100 إلى 220 جنيه وقد يتعدى ذلك ليصل إلى 2500 جنيه، شهدت أيضا أسعار الأدوات المدرسية مثل المساطر وغيرها من الأدوات ارتفاع ملحوظ بنسب متفاوتة.

شبكةعيونالإخبارية

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