الإهمال الطبي || شاب يعود إلى الحياة بعد وفاته .. فوجئوا به يتنفس قبل دفنه بدقائق

سمر العشري

لولا العناية الإلاهية لدُفن هذا الشاب حيا، فإلى هذا الحد وصل الإهمال الطبي والتشخيص الخاطئ في مستشفياتنا !

"زيد.ع.عباس" شاب يبلغ من العمر 17 عام، مقيم في قرية "الزوايدةط مركز "نقادة" محافظة قنا، يعاني من قصور في غدد النمو جعلت حجمه يبدو وكأنه أصغر من سنه ، أنقذته العناية الإلاهية من دفنه حيا وعاد للحياة مرة أخرى، في وقت كانت تتأهب فيه الأسرة استعداد لتغسيله وتشييع جنازته .

طبيب قسم العناية المركزة بالمستشفى -الذي كان يعالج فيه- أبلغ أسرته بأن جميع أعضاؤه توقفت عن أداء وظائفها وأن ابنهم قد فارق الحياة، حزنت الأسرة حزنا شديدا على فراق الإبن، وتوجه الأهالي به إلى المنزل بعد أن اشتروا له الكفن وجهزوا القبر واستعدوا لتغسيله من أجل تشييع جنازته، وهنا حدثت المفاجأة . أثناء تغسيل الميت، فوجئت الأسرة بأن ابنهم ما زال على قيد الحياة فهو يتنفس بشكل طبيعي، في حين أخبرهم الطبيب بأنه مات، وعلى الفور توجه الأهالي إلى المستشفى وقاموا باحتجاز الطبيب حتى قررت إدارة المستشفي احتجازه مرة أخرى لإستكمال العلاج . وتدخلت قوات الأمن بقيادة العميد عصام جلال- مأمور قسم قنا- تحت إشراف من اللواء صلاح الدين حسان -مدير أمن قنا-، وأنهت قوات الأمن المشكلة باحتجاز الشاب مرة أخرى في العناية المركزة لإستكمال العلاج .

أنقذته العناية الإلاهية من دفنه حيا وعاد للحياة مرة أخرى، في وقت كانت تتأهب فيه الأسرة استعداد لتغسيله وتشييع جنازته .

شبكةعيونالإخبارية

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