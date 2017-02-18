أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت الموافق 18/2/2017

سمر العشري

تشهد اسعار الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

أسعار الدجاج اليوم السبت :

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 34 جنيه.

الفراخ الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 41 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم السبت :

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 125 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنية.

كيلو اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنية.

شبكةعيونالإخبارية

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