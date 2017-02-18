استقرار سعر الدولار اليوم السبت 18/2/2017

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.5 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم السبت 18/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع آخرتحديث
|
بنك الاسكندرية
|
١٦٫٠٥ جم
|
١٦٫١٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
١٦٫٠٥ جم
|
١٦٫١٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
١٦ جم
|
١٦٫١ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
١٦ جم
|
١٦٫١ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
١٦ جم
|
١٦٫٠٨ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
١٦ جم
|
١٦٫١ جم
|
منذ 21 دقيقة,
|
بنك بلوم مصر
|
١٦ جم
|
١٦٫١ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
البنك الأهلي المصري
|
١٦ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
البنك المصري الخليجي
|
١٥٫٩٩ جم
|
١٦٫٠٩ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك البركة
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك القاهرة
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
المصرف المتحد
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
كريدي أجريكول
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦٫٠٥ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك مصر
|
١٥٫٩٥ جم
|
١٦ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك قناة السويس
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك فيصل
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 45 دقيقة,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 20 دقيقة,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
١٥٫٩ جم
|
١٦ جم
|
منذ 20 دقيقة,
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :