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حظك اليوم برج الجدي السبت 18/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي السبت 18/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي السبت 18/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني

عاطفياً: تمضي مع الحبيب أمسية رومانسية تنسيان خلالها كل المشاكل والهموم وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات

صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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