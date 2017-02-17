حظك اليوم برج العذراء السبت 18/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تحكم بظواهر الأشياء، وعليك أن تتعرف على بواطن الأمور أولاً قبل أن تصدر قرارات تندم عليها لاحقاً، فلن يصلح ذلك مع منصبك القيادي



عاطفياً: الغيرة داخلك تتسبب بكثير من المشكلات، واكتشاف العيوب الشخصية يساعدك على حلها ويجنبك كثير من المشاكل



صحياً: وقوعك تحت ضغط عصبي في العمل وحياتك الأسرية يزيد من شعورك الدائم بالحاجة إلى النوم والإحساس بالكسل والميل إلى العزلة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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