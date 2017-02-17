حظك اليوم برج السرطان السبت 18/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد ايجاباً على وضعك المادي والعائلي



عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح



صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

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