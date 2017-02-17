حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 18 فبراير 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل

مهنياً: تتراجع عن عدد من القرارات التي اتخذتها بناء على توقعاتك غير الصحيحة، ربما يكبدك الأمر عدة خسائر مالية لكنه بالتأكيد أفضل من الاستمرار بهذا الوضع



عاطفياً: لا تنظر إلى حياة المحيطين بك، فهم ليسوا بموقفك وعليك أن تتعامل مع المشاكل الأسرية بنوع من المنطق بعيداً عن سيطرة "الأنا" التي تعقد الأمور



صحياً: حالتك الصحية جيدة جداً، لكن الحرص الزائد عليها ربما يشعرك بشيء من القلق دون وجود أي أسباب حقيقية، حاول أن تكون أكثر هدوءًا



برج الثور

مهنياً: يحثك هذا اليوم على القيام بتغيير مهم في حياتك الشخصية، ومن المستحسن الاستفادة من هذه الأجواء الجيدة



عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك الذي تكن له حباً عميقاً جداً



صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل



مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مسألة مستجدة في مجالك المهني سببها أحد الزملاء الذي ارتكب خطأ كبيراً



عاطفياً: تحقق بعض الرغبات ويؤدّي المحيط دوراً كبيراً في حماية العلاقة الناشئة، ويساعدك على تخطي العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك



صحياً: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض



مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد ايجاباً على وضعك المادي والعائلي



عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح



صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم



برج الأسد

مهنياً: تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك



عاطفياً: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها



صحياً: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها



مهنياً: لا تحكم بظواهر الأشياء، وعليك أن تتعرف على بواطن الأمور أولاً قبل أن تصدر قرارات تندم عليها لاحقاً، فلن يصلح ذلك مع منصبك القيادي



عاطفياً: الغيرة داخلك تتسبب بكثير من المشكلات، واكتشاف العيوب الشخصية يساعدك على حلها ويجنبك كثير من المشاكل



صحياً: وقوعك تحت ضغط عصبي في العمل وحياتك الأسرية يزيد من شعورك الدائم بالحاجة إلى النوم والإحساس بالكسل والميل إلى العزلة



برج الميزان

مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض وتحقيق مكاسب جديدة وكبيرة



عاطفياً: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية



صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك



مهنياً: مشاكل كبيرة سقطت فجأة من السماء عليك وعلى زملائك، القلق والتوتر لا يقدّم أيّ شيء سوى فشل أكثر وأكثر، بعكس ترتيب الأفكار بهدوء وروية، قد تجد فيه فائدة



عاطفياً: فترة أول العلاقة هي أفضل فترة ممكنة، أنت مصدوم نوعاً ما وتشعر بأن الأمور لم تعد كما كانت وتتمنى أن يعود الأمر برمّته لأوله



صحياً: حاول النهوض من النوم باكراً والقيام بساعة مشي وهرولة خفيفة، فهي كفيلة بجعلك تشعر بنشاط غير اعتيادي طوال اليوم





برج القوس

مهنياً: يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيّاً أو خبراً جديداً يفرح قلبك ويطمئن خاطرك



عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحاته وأحلامه، فيقدّر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبّر عن حبه الكبير لك



صحياً: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك



برج الجدي

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني



عاطفياً: تمضي مع الحبيب أمسية رومانسية تنسيان خلالها كل المشاكل والهموم وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات



صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب



مهنياً: ليوم تنسى متاعب العمل سريعا بسبب نظره إعجاب زملائك ورؤسائك بالعمل



عاطفياً: اليوم تبادر إلى إصلاح وضعك مع الشريك بسبب المشاكل التي مرت بكم في الفترة الماضية



صحياً: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية



مهنياً: تتخلص من التوتر قدر المستطاع، وهذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج، وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي



عاطفياً: لا تتسرّع لئلا تترك عامل الثقة يسود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً، وأصحاب النيات الخبيثة وراء الباب للانقضاض



صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية