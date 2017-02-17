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تعرف علي موعد مباراة الزمالك مع الاوليمبي والقنوات الناقلة وقائمة الزمالك في المباراة

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تعرف علي موعد مباراة الزمالك مع الاوليمبي والقنوات الناقلة وقائمة الزمالك في المباراة تعرف علي موعد مباراة الزمالك مع الاوليمبي والقنوات الناقلة وقائمة الزمالك في المباراة

يلتقي نادي الزمالك المصري مع نادي الاوليمبي المصري في اطار منافسات دور ال32 ببطولة كأس , والتي فاز بها نادي الزمالك في اخر نسخه للبطولة بعد فوزه علي النادي الاهلي بنتيجة ثلاثة اهداف لهدف واحد. احرز للزمالك باسم مرسي هدفين منهم هدف من ركلة جزاء واحرز لاعب الزمالك مصطفي فتحي الهدف الثالث، واحرز للنادي الاهلي اللاعب عبدالله السعيد من ركلة جزاء،

 

قائمة الزمالك لمواجهة الاوليمبي

يواجه نادي الزمالك بقيادة الكابتن محمد حلمي نادي الاوليمبي بقائمة اللاعبين الاتية:

 

القائمة تضم ثلاث لاعبين في حراسة المرمي وهم: احمد الشناوي ومحمود جنش و محمود عبد المنصف

والقائمة تضم عدد من المدافعين وهم: اسلام جمال وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحسني فتحي

والقائمة تضم عدد ايضا من لاعبي خط الوسط وهو: احمد توفيق ومعروف يوسف ومحمود عبد العاطي دونجا وصلاح ريكو وابراهيم صلاح ومحمد ابراهيم وايمن حفني ومصطفي فتحي واحمد رفعت

وتضم القائمة عدد من المهاجمين وهم: باسم مرسي وستانلي اوهاويتشي وحسام سلامة باولو واحمد جعفر

موعد وملعب المباراة

يلتقي نادي الزمالك مع نادي الاوليمبي يوم الجمعة الموافق السابع عشر من فبراير  في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء بين الفريقين علي ملعب بترو سبورت، ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز في مباراته امام الاوليمبي ليدافع عن اللقب فهو الفائز ببطولة كاس مصر في اخر نسخة اقيمت للبطولة، كما انه يسعي للفوز حتي يرضي الجماهيربعد خسارتة في اللقاء الماضي بالدوري المصري امام نادي الانتاج الحربي بنتيجة هدفين لهدف

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل المباراة عبر قناة النيل للرياضه وايضا قناة النهار للرياضة

 

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مدير عام الموقع

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