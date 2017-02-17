أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تسريب للفريق أحمد شفيق يكشف فيه عن معلومات خطيرة ويصف السيسي بالجهل وقلة الخبرة .. ( فيديو )

Google+ Print
تسريب للفريق أحمد شفيق يكشف فيه عن معلومات خطيرة ويصف السيسي بالجهل وقلة الخبرة .. ( فيديو ) تسريب للفريق أحمد شفيق يكشف فيه عن معلومات خطيرة ويصف السيسي بالجهل وقلة الخبرة .. ( فيديو )

في ظل الكشف المتكرر عن تسريبات لأعضاء ، تسريبات تكشف الكثير من الأسرار وتطرح تساؤلات أكثر، هذه المرة جاء التسريب ليخص رئيس الجمهورية .

 

كشفت قناة “الشرق” عن تسريبا جديدا للفريق أحمد شفيق، تسريب يصف فيه الفريق شفيق الرئيس بالجهل وقلة الخبرة، كما أنه يكشف عن معلومات خطيرة عن فترة الإنتخابات الرئاسية الماضية التي انسحب منها شفيق، ويظهر أحمد شفيق وهو يتحدث إلى شخصية غير معلومة ويتناول معها قضية ترشح الرئيس السيسي للإنتخابات بالنقد والتحليل .

 

وجاء في التسريب استنكار الفريق فريق لإدارة المجلس العسكري لعملية ترشح رئيس مدني للبلاد، كما أنه وصف ترشيح المجلس العسكري للسيسي بأنه جهل كبير وقلة خبرة .

وعن قضية انسحابه من خوض غمار المنافسات أمام السيسي، ذكر شفيق أنه رأي قضية ترشحه مضيعة للوقت في ظل وجود المجلس العسكري في الصورة، حيث ذكر أن الجيش سيضمن لا محالة الفوز للمرشح الذي قدمه للناس، من خلال تنظيم كافة الأمور التي تؤدي إلى فوز مرشحه، وذلك علي حد قوله .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب

فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا