تسريب للفريق أحمد شفيق يكشف فيه عن معلومات خطيرة ويصف السيسي بالجهل وقلة الخبرة .. ( فيديو )

شيماء مصطفى

في ظل الكشف المتكرر عن تسريبات لأعضاء الحكومة، تسريبات تكشف الكثير من الأسرار وتطرح تساؤلات أكثر، هذه المرة جاء التسريب ليخص رئيس الجمهورية .

كشفت قناة “الشرق” عن تسريبا جديدا للفريق أحمد شفيق، تسريب يصف فيه الفريق شفيق الرئيس السيسي بالجهل وقلة الخبرة، كما أنه يكشف عن معلومات خطيرة عن فترة الإنتخابات الرئاسية الماضية التي انسحب منها شفيق، ويظهر أحمد شفيق وهو يتحدث إلى شخصية غير معلومة ويتناول معها قضية ترشح الرئيس السيسي للإنتخابات بالنقد والتحليل .

وجاء في التسريب استنكار الفريق فريق لإدارة المجلس العسكري لعملية ترشح رئيس مدني للبلاد، كما أنه وصف ترشيح المجلس العسكري للسيسي بأنه جهل كبير وقلة خبرة .

وعن قضية انسحابه من خوض غمار المنافسات أمام السيسي، ذكر شفيق أنه رأي قضية ترشحه مضيعة للوقت في ظل وجود المجلس العسكري في الصورة، حيث ذكر أن الجيش سيضمن لا محالة الفوز للمرشح الذي قدمه للناس، من خلال تنظيم كافة الأمور التي تؤدي إلى فوز مرشحه، وذلك علي حد قوله .

شبكةعيونالإخبارية

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