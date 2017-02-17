كوب سحري لحرق الدهون والتخلص من الأرداف وفقدان 6 كيلو في 8 أيام فقط

الملاحظات الهامة في هذا الموضوع البعد عن فكرة النهم في تناول الطعام، لن نحرم انفسنا من أي طعام مهما كان ولكن بنظام، وعقلانية لن نترك جماح انفسنا للكميات التي كنا عليها سوف نقللها بالتدريج . بحيث لا تزيد السعرات في اليوم عن 1500 سعرا حراريا،المشي والتريض بخطوات ثابتة لمدة تزيد عن 15 دقيقة يوميا، نأتي في النهاية للبديل الطبيعي الذي يحرق الدهون في اقل من عشرة أيام :

الأهم من كل ما سبق عدم الاعتماد على مشروب بعينه فيجب التغيير من آن لأخر وكذالك الخلطات مثل حساء الشوربة الحارقة للدهون

فهي تعد بمثابة وجبة تغنيك عن تناول وجبة عشاء أو غذاء مع طبق سلطة كبير

أما الخلطة خاصتنا اليوم هي خلطة الأساس فيها الكركم حيث اكتشف إن الكركم يساعد على إذابة التكتلات الدهنية في جميع أنحاء الجسم إلى جوار

طبعاً غير التحسن بالدهون الثلاثية وَ الكولي سترول وَ الأمراض المُصاحبة للسمنة

المقادير

تكفى لكوب واحد فقط

– كوب ماء مغلي

– نصف عصير ليمونه

– ملعقة صغيرة كركم مطحون وناعم

–نصف ملعقة زنجبيل مثل ما سبق

الطريقة

يتم مزجهم جيدا بخلاط النس كافيه أو بالمعلقة جيدا ونقوم بشربه على الريق

وتكرر قبل النوم

ويوجد بهذا الفيديو طرق مختلفة ومتنوعة للتجديد في المشروبات الحارقة للدهون وبدون رجيم أو امتناع عن تناول الطعام المحبب لدينا ولكن كما قلت سابقا الترشيد شئ مفيد..

العزيمة والإرادة هي الأساس والثقة بالنفس احد الأسباب التي تبعدك عن تناول الطعام بدون وعى.. علاوة على اختيار طبق السلطة ويكون بجميع الألوان المختلفة من اخضر وهو يتمثل في الخس والخيار والجر جير والفلفل,القنبيط الأخضر “البر وكلى”، اللون الأحمر والأصفر يتمثل في الطماطم والفجل الأحمر والجزر, والأبيض يشير إلى الفاصوليا المسلوقة, والاهم من كل هذا يضاف إليها عصير الليمون ملعقة من زيت الزيتون.

ويتم تناول هذا الطبق قبل ميعاد وجبة الغذاء بحوالي ربع ساعة .. وسوف تقوم بمداومة على هذا الطبق سوف يقلل من شهيتك في تناول وجبة الغذاء إلى اكثر من نصف وعن تجربة، وفى النهاية أتمني أن تصلوا إلى أوزان ترضيكم عن أنفسكم وتتخلصوا من الكرش والأرداف نهائيا وبلا رجعة.