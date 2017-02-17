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السيرة الذاتية للمرأة الحديدية المهندسة نادية عبدة أول سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر

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السيرة الذاتية للمرأة الحديدية المهندسة نادية عبدة أول سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر السيرة الذاتية للمرأة الحديدية المهندسة نادية عبدة أول سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر

المهندسة نادية عبدة أول سيدة تشغل منصب محافظ فى ، حيث تولت المهندسة نادية عبدة منصب محافظ البحيرة وأدت اليمين الدستورية كأول سيدة تتولى منصب محافظ فى مصر، ونستعرض فى التقرير التالى السيرة الذاتية لها، حيث تخرجت من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وقامت بإجراء الدراسات العليا فى مجال الصحة البيئية، وقد حصلت على درجة الماجستير فى الهندسة الصيحة من جامعة الإسكندرية، وأنجبت أشرف وأيمن وهما حاصلان على بكالوريوس الهندسة أيضاً.

تولت المهندسة نادية عبدة منصب رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية لمدة عشر سنوات، وهى عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط بفرنسا وكذلك هى عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للمجلس العالمى للمياه، وأيضاً عضو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وهى مقرره للمجلس القومى للمرأة فرع الإسكندرية، وعضوه بنادى سيدات الإسكندرية، وكانت تشغل منصب نائب محافظ البحيرة منذ عام 2013 وأشرفت المهندسة نادية على العديد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة.

لقبت المهندسة نادية عبدة بالمرأة الحديدية لأنها خاضت العديد من المعراك السياسية وتم ترشيحها للحصول على جائزة أفضل عمل إنسانى وذلك للجهود المضنية التى قامت بها فى مجال عملها ومجال المياه، وكذلك تم ترشيحها للحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإدارية المتميزة، وتم اختيار المهندسة نادية عبدة لمنصب محافظ البحيرة بعد نجاحها مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة السابق فى خفض نسبة الإصابة بفيروس سى فى المحافظة ويادة نسبة الشفاء وكذلك قيامهما بزيادة محطات مياه الشرب ومواجهة السيول فى المحافظة.

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رئيس قسم الأخبار

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