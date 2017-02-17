بالصور || زوجة حسين فهمي السعودية تكشف سبب خلعه وهو يمنع سفرها

سمر العشري

في تطور غير معلن عنه للخلافات بين الفنان القدير حسين فهمي وزوجته سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي ،قامت رنا القصيبي بالإعلان عن اسباب رفضها الاستمرار مع حسين فهمي ،واعلنت عن اسباب رفعها قضية خلع عليه ،وردا على ذلك قام حسين فهمي بتقديم طلب للقضاء ضد زوجته السعودية رنا القصيبي ،يقضي بمنعها من السفر ،كونها لازالت زوجته حتى الان وفي عصمته .

ولقد اكدت رنا القصيبي من خلال اقوالها المقدمة لدعوى الخلع في محكمة اكتوبر في مصر ،انها قد تزوجت بعقد قران شرعي هي والفنان حسين فهمي ،على يد مأذون في مدينة بيروت بلبنان مسجل بتاريخ 28 ديسمبر 2013 وتم التصديق عليه في مصر ،وعاشت معه فترة زمنية كأي زوجين .

وتابعت القصيبي انها واجهت معاملة سيئة جدا من زوجها حسين فهمي بعد فترة قصيرة من زواجهما وكان يعتدي عليها بالقول ويهمز ويلمز ،وامر الخدم في البيت بأن يضايقوها ويشعروها بالخوف من اشياء لا وجود لها ،وهو ما جعلها تمر بحالة نفسية غير سوية اثرت على صحتها العامة ومعنوياتها .

واضافت رنا القصيبي انها عاشت معاناة مع زوجها الفنان حسين فهمي ،وانه لم يكن ينفق عليها معتمدا انها ميسورة الحال حسب قولها ،وانها تعود لأصول عائلية عريقة في المملكة العربية السعودية وتتمتع بالثراء ،وبالرغم من دفاعاها عنه وتمسكها به امام اسرتها ، الا انه اساء معاملتها نظير هذا حتى وصل به الحال الى طردها من منزل الزوجية التي كانت تقيم فيه معه في 30 من شهر مارس عام 2016 وهو ما لم تقبله نفسها ولا عائلتها .

انهت رنا القصيبي اقوالها ،بانها كرهت استمرار الحياة مع زوجها حسين فهمي واضافت انها تخشى الا تقيم حدود الله باستمرارها معه ،مما دفعها الى طلب الخلع .

وعلى الجانب الاخر فقد وكل حسين فهمي محاميه لرفع دعوى بالمنع من السفر لزوجته السعودية رنا القصيبي وادراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر ،وفرض عدم خروجها وتحركها الا بأذن كتابي من زوجها حسين فهمي ،حيث قدم الدعوى بان رنا القصيبي زوجة حسين فهمي خرجت عن حدود الطاعة لزوجها ،وانها تسافر دون اذنا منه ،وانها تقوم بالتشهير به وتخرج اسرار عمله بغرض الحصول على نفقة لا تستحقها .