شيماء مصطفى

اذا كنت تعاني من تراكم الدهون في منطقة الارداف و تريد التخلص منها طبيعيا و بسرعة اذا عليك تجنب 6 اطعمة تسبب دهون الارداف

أسباب ظهور الأرداف او الافخاد

1-الجلوس لمدة طويله

2-اكل الدهنيات بكثره وعدم الحركه

3-فترة الحمل والولاده لابد من اتباع النصائح في التغذيه الصحيحه

4-اكل وجبة الغداء او العشاء والنوم مباشرة

5-الوراثة

6-الهرمونات

7-الحمل المتكرر

أطعمة تسبب سمنة الأرداف

الخبز:

من الأطعمة الغنية بالطحين المكرر والتى للأسف تتركز الكربوهيدرات الموجودة بها في منطقة الأرداف.

البطاطا المقلية:

من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة و هذا النوع من الدهون يتحول الى مواد صلبه تتركز في منطقة الأرداف.

الأجبان:

من الأطعمة الغنية بالدهون والأملاح والتى تتركز في منطقة الأرداف.

الباستا:

بالرغم من أنها لا تحتوي على الكثير من الدهون لكن الباستا المصنوعة من الدقيق الأبيض تساهم في تجمع الدهون بالأرداف

الشوكولاته:

غنية بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم

البيتزا:

تحتوي مكوناتها على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية العالية والجبن والتى تتركز دهونها بمنطقة الأرداف

المشروبات الغازية:

تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التى تتركز بمنطقة الأرداف

نصائح الخبراء للتخلص من دهون الأرداف بكل سهولة وفي وقت قصير.

1. لا للمشروبات الغازية

ابتعدي عن تناول المشروبات الغازية أو قللي منها قدر الإمكان لأنها تمنح الجسم عدداً كبيراً من السعرات الحرارية العالية بدون أية قيم غذائية كما أن بها كميات كبيرة من السكر و التي لا يستطيع الجسم أن يتخلص من معظمها فيخزنها على هيئة دهون تظهر عادة في منطقة الأرداف مما يتسبب في إصابتها بالترهلات.

2. الرياضة

احرصي على ممارسة الرياضة لكافة أجزاء جسمك و لا تركزي على البطن و الأرداف فقط فهذه ليست الطريقة المثالية لتقوية هذه العضلات لأن هذه النوعية من التمرينات تقوي العضلة السداسية فقط و هي أولى طبقات عضلات البطن و لا تمرن العضلات العميقة منها و لذلك يجب تمرين عضلات الظهر و الأرداف و الرجلين و الذراعين أيضا كي تصلي إلى النتيجة المرجوة.

3. الأطعمة السريعة

قللي من تناول الأغذية السريعة و خاصة في وجبتي الغداء و العشاء نظراً لإحتوائها على الدهون المتخمرة التي تزيد من فرص نمو الباكتيريا في الأمعاء التي تتغذى على الكاربوهيدرات و تملأ المعدة بالغازات مما يجعل الخصر أكثر اتساعا والأرداف أكثر دهوناً و لذلك تناولي بدلا منها الأغذية الصحية المعدة بدقيق الشوفان و الأرز البني.

4. أفرغي معدتكِ

احرصي على إفراغ معدتكِ من الفضلات قبل أن تخلدي إلى النوم فقد أكدت عدة دراسات أن هذا الفعل يخلصكِ من انتفاخات البطن ودهون الأرداف و يقيكِ من أمراض القولون و ظهور البقع و البثور في الوجه و يحسن حالتك المزاجية أيضاً.

5. مشروب الشاء الأحضر والميرمية

قومي بخلط كميات متساوية من الشاي الأخضر و الميرمية و البابونج و القرفة في مقدار من الماء ثم اغليها و صفيها و اتركي المشروب حتى يبرد و تناوليه مرة في الصباح و مرة في المساء.

6. تناول الأطعمة الصحية

احرصي على تناول الأغذية الصحية مثل صدور الدجاج لأنها قليلة الدهون و تحتوي على كميات كبيرة من البروتين و كذلك الأسماك بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تخلصك من الدهون و تحرق دهون الأرداف.

7. البرتقال

– ضعي كمية من برش البرتقال على السلاطة فهو قادر على تخليصك من الدهون في الأرداف.

8. الماء

– اشربي كميات وفيرة من الماء لأنها من الطرق الهامة في شد بطنك و تنحيفها وتخليصك من دهون الارداف لأن العطش يجعلك في أحيان كثيرة تقبلين على تناول الطعام بكثرة فاحرصي على شرب ثمانية أكواب على الأقل كل يوم و شرب كوب من الماء البارد قبل تناول الطعام.

وصفات تنحيف الأرداف:

الوصفة الأولي :

عن طريق دهن المؤخرة بخل التفاح وتترك لمدة عشرون دقيقة وبعدها تغسل ماء دافئ يكرر الموضوع مرتين في اليوم لمدة شهر

الوصفة الثانية :

عبارة عن خلطة دهان مكونة من الشطة المطحونة والزنجبيل وزيت الزيتون يحضر ملعقة كبيرة من الشطة ومثلها من الزنجبيل المطحون ونصف كوب صغير من زيت الزيتون ويتم خلط المكونات ودهن المؤخرة بها مرة واحدة باليوم في الصباح

الوصفة الثالثة:

وصفة حمية غذائية تساعد في حرق الدهون وتقليل الوزن بشكل عام وتساعد في حرق دهون البطن أيضا بجانب الأرداف عن طريق عملية سلق للكوسة مع الفاصوليا الخضراء وبعد تصفيتهما من الماء يتم ضربهما في الخلاط مع الماء لتكون بشكل عصير ويتم تناول كوب منها بعد كل وجبة رئيسية

الوصفة الرابعة :

عن طريق تناول مشروب الزنجبيل والقرفة نقوم بغليهما بنسب متساوية ويتم تناول كوب من الخليط ثلاث مرات يوميا يساعد في حرق الدهون في منطقة الأرداف والبطن

الوصفة الخامسة :

بتناول حبوب بذرة الكتان يوميا بمقدار ملعقة قبل النوم تساعد في عملية حرق الدهون

الطريقة السادسة :

فعالة جدا عن طريق إحضار اللباس القصير الحراري من الصيدلية ومقدار من زيت الزيتون تقومين بدهن المؤخرة بزيت الزيتون ولبس هذا اللباس الحراري خلال اليوم مع التعامل الطبيعي والحركة الطبيعية يعمل هذا اللباس مع الزيت في حرق الدهون في منطقة الأرداف وهناك طرق رياضية بالمشي مسافة يومية لمدة عشرون دقيقة على الأقل وهناك تمارين بالاستلقاء علي الأرض ورفع الساقين بالتبادل وهناك أيضا الاستلقاء علي الأرض والتحرك مع فرد الأقدام عن طريق الأرداف بحيث يقوم الاحتكاك بعملية حرق الدهون

و فيما يلي سنعرض بشيء من التفصيل فوائد الفجل في إنقاص وزن الجسم الذي اتبت قدرته على مساعدة الشخص في التخلص من دهون الجسم بشكل عام و دهون الارداف خاصة عند النساء بشكل خاص.

من مميزاته حمية الفجل

– التخلص من الدهون الزائدة.

– جعل الأرداف نحيفة.

– تزويد معدل تمثيل الجسم للغذاء.

– جعل عملية حرق السعرات الحرارية أكثر سهولة و خاصة التي توجد في الأرداف.

و من أجل هذا نعرض عليك فيما يلي حمية الفجل لإنقاص الوزن:

– وجبة الإفطار:

برتقالة – شريحة جبن.

– وجبة الغداء:

ست ثمرات من الفجل – صدر دجاج مسلوق منزوع الجلد – نصف برتقالة.

– وجبة العشاء:

ست ثمرات من الفجل – برتقالة – سلطة مكونة من خيار و ثمرة طماطم و خس.

و يجب عند اتباع الحمية السابق ذكرها عمل ما يلي:

– ممارسة التمرينات الرياضية لمدة ست دقائق على الأقل و يستحسن أن تكون أكثر مثل المشي.

– عدم إضافة الملح و البهارات إلى الأطعمة و يمكن استبدالها بالليمون و البصل.

– عند الشعور بالجوع بين الوجبات امتنعي عن تناول أي شيء ما عدا الفجل.

– أكثري من شرب المياه و لا تشربي أقل من ثمانية أكواب في اليوم الواحد.

يمكن كذلك الاعتماد على عصير الفجل لأنه يساهم في إذابة دهون الأرداف.

– المكونات:

500 غرام من الفجل – ربع كوب من عصير الليمون – ملعقة من مسحوق القرفة.

– الطريقة:

– قومي بتقطيع الفجل إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم أضيفي إليه نصف لتر من المياه الدافئة.

– قومي بخفق الفجل بعد إضافة عصير الليمون إليه مع مسحوق القرفة.

– اشربي منه ثلاثة أكواب يوميا لمدة شهر كامل حتى تحصلي على النتائج التي تنتظرينها.

– اشربيه بعد انتهائك من تناول وجباتك الرئيسية.

شبكةعيونالإخبارية

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