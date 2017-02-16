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7 أسباب تجعلكِ تأكلين الفشار يوميًا

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7 أسباب تجعلكِ تأكلين الفشار يوميًا 7 أسباب تجعلكِ تأكلين الفشار يوميًا

الفشار أو البوب كورن من الأكلات المُحببة لدى الكبار والصغار، ويُنصح بتناوله كوجبة خفيفة لفوائده الصحية للجسم، لذلك نقدك لكم اليوم 7 أسباب تجعلك تأكلين الفشار يوميًّا:

 
 
 
 

  1. إنقاص الوزن

يعد الفشار وجبة مثالية خفيفة لاتباع برنامج غذائي صحي، وذلك لعدم احتوائه على والسكر، ولاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، فإذا شعرتِ بالجوع بين الوجبات يمكنكِ تناول كمية من الفشار تعطيكِ إحساسًا سريعًا بالشبع.

 

  1. مضادات الأكسدة

يحتوي الفشار على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل اللوتين الذي يساعد على حماية صحة العين وتأخير الشيخوخة المبكرة، والبوليفينول الذي يساعد عل الحماية من أمراض القلب والشرايين.

  1. الألياف

يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على الحماية ضد سرطان القولون وتعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية وبالتالي انتظام عملية الهضم، وأيضًا الإقلال من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنها تقلل نسبة الكوليسترول في الدم، وتقلل الإصابة بمرض السكري لأنها تساعد على تنظيم السكر في الدم.

  1. البروتين والمعادن

يحتوي الفشار على كمية كبيرة من البروتين والفسفور والمنجنيز، وبعض المعادن الأخرى المهمة لصحة العظام والجلد، وتنظيم نسبة السكر في الدم، ويحتوي أيضًا على الحديد بنسبة أكبر من البيض والسبانخ، وهو مهم للحماية من أمراض الدم وفقر الدم.

 
 
 
 

 

  1. الفيتامينات

يحتوي الفشار على فيتامين B، خاصة فيتامين B3، B6 حيث يساعدان على إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي للجسم، وأيضًا على تخفيف الاكتئاب.

 

  1. وجبة صحية متعددة النكهات

الفشار أحد الوجبات التي لن تشعري معها بالملل عند تناولها يوميًّا، لأنها متعددة النكهات؛ حيث يمكنكِ إضافة الملح والفلفل الأسود، أو بودرة الثوم أو البصل، أو الجبن البارميزان المبشور، أو البهارات الإيطالية، أو العسل والمكسرات، أو الفواكه المجففة.

  1. الوقاية من أمراض العصر

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناولك الفشار يوميًّا يحميكِ من أمراض العصر، مثل: أمراض القلب والسرطان والألزهايمر، وكذلك أمراض الجلد والصدفية والمفاصل والسمنة، إلى جانب أنه مفيد لمرضى السكر.

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