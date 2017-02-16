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فوائد البندق الرائعة للصحة

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فوائد البندق الرائعة للصحة فوائد البندق الرائعة للصحة

يعتبر البندق من المكسرات اللذيذة و المفيدة للصحة بشكل عام، و يمتاز البندق بنكهة مميزة و يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات لأنه يحتوي على المغذيات الهامة للجسم، فهو يحتوي على البروتين و الألياف إلى جانب بعض المعادن و الفيتامينات و مضادات الأكسدة.

تعرفي معنا على فوائد البندق للصحة:

  • البندق يحتوي على مواد غذائية مفيدة للقلب و للشرايين، كونه مصدر لأحماض الأوميغا 3 التي تمنع تخثر الدم و انسداد الشرايين، و تخفض ضغط الدم و تقلل خطورة المصابين بمرض السكري من إصابتهم بأمراض القلب.
  • مصدر غني بفيتامين E الذي يعتبر غذاء للدماغ، حيث يساعد على الوقاية من الزهايمر المبكر و مرض الشلل الرعاش.
  • من فوائد البندق أنه يساعد على خسارة الوزن الزائد و الحفاظ على الوزن الصحي، و ذلك بسبب احتوائه على فيتامين Bبنسب عالية، و الذي يلعب دورا مهما في التسريع من وتيرة عمليات الأيض و حرق ليزود الجسم بدفعة من الطاقة تعود عليه بالنفع من نواحي عدة.
  • البندق غني بالطاقة و المواد المغذية، حيث أنه مصدر ممتاز من الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية، مما يساعد على خفض الكوليسترول الضار و زيادة الكوليسترول الجيد.
  • اتباع نظام غذائي غني بالبندق يوفر بعض الحماية من سرطان الرئة، فسر الباحثون أن البندق غني بجاما توكوفيرول، و هو نوع من فيتامين E، و هو مفيد للوقاية من السرطان .
  • البندق يحتوي على نسبه عالية من السيلينيوم المعدنية ، التي قد توفر بعض الحماية ضد سرطان البروستاتا المتقدم.
  • يقوى العضلات لأنه غنى بالكالسيوم الذى يساعدها على الانقباض و الاسترخاء بشكل أفضل، و يقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.
  • له فوائد رائعة في تحسين صحة العظام و المفاصل و يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام نظرا لأنه غنى بالماغنسيوم.
  • البندق ضروري لتعزيز صحة الجهاز العصبي نظرا لأنه غنى فيتامين “ب6″، كما أنه يساهم في تصنيع الموصلات العصبية “سيروتونين” و “ميلاتونين” و هى تساهم في تحسين المزاج و مساعدة الجسم على الاسترخاء.
  • البندق غنى بالمنجنيز الذى يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي و مساعدة الأمعاء على الهضم.

 

 

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