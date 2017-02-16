فوائد البندق الرائعة للصحة

شيماء مصطفى

يعتبر البندق من المكسرات اللذيذة و المفيدة للصحة بشكل عام، و يمتاز البندق بنكهة مميزة و يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات لأنه يحتوي على المغذيات الهامة للجسم، فهو يحتوي على البروتين و الألياف إلى جانب بعض المعادن و الفيتامينات و مضادات الأكسدة.

تعرفي معنا على فوائد البندق للصحة:

البندق يحتوي على مواد غذائية مفيدة للقلب و للشرايين، كونه مصدر لأحماض الأوميغا 3 التي تمنع تخثر الدم و انسداد الشرايين، و تخفض ضغط الدم و تقلل خطورة المصابين بمرض السكري من إصابتهم بأمراض القلب.

مصدر غني بفيتامين E الذي يعتبر غذاء للدماغ، حيث يساعد على الوقاية من الزهايمر المبكر و مرض الشلل الرعاش.

من فوائد البندق أنه يساعد على خسارة الوزن الزائد و الحفاظ على الوزن الصحي، و ذلك بسبب احتوائه على فيتامين Bبنسب عالية، و الذي يلعب دورا مهما في التسريع من وتيرة عمليات الأيض و حرق الدهون ليزود الجسم بدفعة من الطاقة تعود عليه بالنفع من نواحي عدة.

البندق غني بالطاقة و المواد المغذية، حيث أنه مصدر ممتاز من الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية، مما يساعد على خفض الكوليسترول الضار و زيادة الكوليسترول الجيد.

اتباع نظام غذائي غني بالبندق يوفر بعض الحماية من سرطان الرئة، فسر الباحثون أن البندق غني بجاما توكوفيرول، و هو نوع من فيتامين E، و هو مفيد للوقاية من السرطان .

البندق يحتوي على نسبه عالية من السيلينيوم المعدنية ، التي قد توفر بعض الحماية ضد سرطان البروستاتا المتقدم.

يقوى العضلات لأنه غنى بالكالسيوم الذى يساعدها على الانقباض و الاسترخاء بشكل أفضل، و يقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.

له فوائد رائعة في تحسين صحة العظام و المفاصل و يقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام نظرا لأنه غنى بالماغنسيوم.

البندق ضروري لتعزيز صحة الجهاز العصبي نظرا لأنه غنى فيتامين “ب6″، كما أنه يساهم في تصنيع الموصلات العصبية “سيروتونين” و “ميلاتونين” و هى تساهم في تحسين المزاج و مساعدة الجسم على الاسترخاء.

البندق غنى بالمنجنيز الذى يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي و مساعدة الأمعاء على الهضم.

شبكةعيونالإخبارية

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