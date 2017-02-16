حكاية ''دينا''.. طالبة ''الإعدادية'' التي حملت سفاحًا من زوج شقيقتها بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز بني عبيد، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عامل لاتهامه بمعاشرة شقيقة زوجته عدة مرات وحملها منه سفاحًا.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "دينا.س"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة بعزبة شهدان التابعة لمركز بني عبيد، تتهم فية زوج شقيقتها ويدعي "محمد.ع.ع"، 33 سنة، بمعاشرتها جنسيًا وإنجابها منه طفلا ذكرًا.

انتقل ضباط مباحث مركز بني عبيد بقيادة الرائد حسام عبد المنعم، رئيس المباحث، حيث ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقيامة بمعاشرة شقيقة زوجتة جنسيًا أكثر من مرة داخل مسكن الزوجية الخاصة به وبشقيقتها، وأنها كانت تأتي إلى المنزل بعد خروج شقيقتها ويقوم بمعاشرتها برضاء منها.

حُرر المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

شبكةعيونالإخبارية

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