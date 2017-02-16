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هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ''شوربة الكوارع''

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هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ''شوربة الكوارع'' هذا ما سيحدث لجسمك إذا تناولت ''شوربة الكوارع''

"ما يشفيه من اللي فيه غير شوربة المجادم اللي يقولوا عليها كوارع" هكذا نصحت "الست راوية" "زيزو" في الفيلم الشهير "أونكل زيزو حبيبي"، "فشوربة الكوارع" من أكثر الأطعمه المحببة للمصريين و"الموروثة" كونها من أفضل أنواع الشوربة، لفوائدها الغذائية الجمة. ولكن شاعت في الآونة الأخيرة الكثير من التحذيرات ومطالبات بعض الأطباء بتجنب تناولها، معللين ذلك بأنها تضر بالصحة العامة لطبيعة مكوناتها الدهنية.

ولحسم هذا اللغط ومعرفة ما إذا كانت الكوارع وشوربتها مفيدة أم ضارة، تواصل "مصراوي" مع الدكتور طه رئيس قسم "لحوم واسماك" بمعهد تكنولوجيا الأغذية

وقال السيسي إن الكوارع من الأغذية رقم واحد فى علاج خشونة المفاصل وانخفاض ضغط الدم لمن يعانون من هذه الأمراض، وعلى الرغم من أنها لا تحتوى على بروتينات كاملة كالتي في اللحوم، إلا أنها مفيدة جدًا لاحتوائها على الجيلاتين والكولاجين، والتى من شأنها لها فوائد جمة لبشرة النساء.

وأكد السيسي أن العديد من الأبحاث فى جنوب شرق آسيا، مثل الصين وتايوان توصلت إلى أهمية "شوربة الكوارع"، كما قامت ألمانيا بصناعة دواء خاص يحتوى على جيلاتين العظام فى مجمله لعلاج خشونة المفاصل.

وأضاف السيسى أن النخاغ الموجود فى العظام المتواجد فى الشوربة يعتبر مصدر رئيس للعديد من الفيتامينات، ذكر منها:

فيتامين "أ": هو منشط جنسى فعال جدًا.

فيتامين "ك": يساعد على حيوية الجسم وينشط الدورة الدموية.

فيتامين "د": مفيد للنظر بشكل عام.

أما العظام فى حد ذاتها فهي تحتوى على الكالسيوم الأكثر نفعًا للصغار وكبار السن.

وبسؤاله عن التأثير السلبي للدهون، نصح طه بوضع "شوربة الكوارع" فى الثلاجة لفترة، ومن ثم إزالة الطبقة الدهنية التي ستتكثف وتتجمد على سطح الشوربة، وبذلك تصبح نسبة أقل، كما لن تفقد الشوربة قيمتها الغذائية.​

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