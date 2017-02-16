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الداخلية تحذر المواطنين من ترك المحمول والكمبيوتر متصلين بالإنترنت- فيديو

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الداخلية تحذر المواطنين من ترك المحمول والكمبيوتر متصلين بالإنترنت- فيديو الداخلية تحذر المواطنين من ترك المحمول والكمبيوتر متصلين بالإنترنت- فيديو

حذر العميد علي محمد أباظة، مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، المواطنين من الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، ناصحًا إياهم بوضع لاصق على الكاميرا تجنبًا لاختراق الهاكر وتصويرهم بدون علم.

وقال أباظة- في حوار ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الأربعاء- إن التقنيات الحديثة تتيح تسجيل المكالمات الهاتفية بيسر وسهولة، محذرًا من خطورة ترك الهاتف المحمول أو الكمبيوتر متصل بالإنترنت لسهولة اختراق الهاكر له.

وأشار مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات إلى أن ترك بعض المواطنين أجهزتهم متصلة بالإنترنت دون استخدام أدت لقيام بعض الأشخاص بتصويرهم خلسة في غرف نومهم وأثناء تغييرهم لملابسهم، لافتًا إلى إن أكثر جهاز محمول يتمتع بالأمان هو الأجهزة القديمة غير المتصلة بالإنترنت.

 

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