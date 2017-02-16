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جدول ترتيب الدورى العام المصرى بعد تعادل الأهلى وهزيمة الزمالك وزيادة الفارق بينهما إلى 12 نقطة

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جدول ترتيب الدورى العام المصرى بعد تعادل الأهلى وهزيمة الزمالك وزيادة الفارق بينهما إلى 12 نقطة جدول ترتيب الدورى العام المصرى بعد تعادل الأهلى وهزيمة الزمالك وزيادة الفارق بينهما إلى 12 نقطة

جدول ترتيب الدورى العام المصرى لكرة القدم بعد نهاية مباريات الأسبوع الثامن عشر يؤكد بأن الزمالك يرفض المنافسة على الدورى، فعلى الرغم من تعادل الأهلى من الإسماعيلى إلا أن الزمالك رفض الهدية التى قدمها له فريق الدراويش ليخسر الزمالك بعدها من الإنتاج الحربى ويزيد الفارق مع الأهلى إلى 12 نقطة كاملة، ونستعرض نتائج مباريات الأسبوع الثامن عشر، وجدول ترتيب الدورى العام المصرى لكرة القدم بعد مباريات الأسبوع.

 

أولا:  نتائج مباريات الأسبوع الثامن عشر

 

– تعادل طنطا مع للمقاصة صفر – صفر، وتعادل بتروجيت مع وادى دجلة صفر- صفر، وتعادل الداخلية مع أسوان 1-1، وفوز الإتحاد السكندرى على المقاولون 1-صفر، وفوز سموحة على الشرقية 2-صفر، وتعادل إنبى مع النصر للتعدين 1-1، وتعادل الإسماعيلى مع الأهلى صفر- صفر، وفوز الإنتاج الحربى على الزمالك 2-1، وتم تأجيل مباراة المصرى مع طلائع الجيش لمشاركة المصرى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ثانياً: جدول ترتيب الدورى العام المصرى بعد مباريات الأسبوع الثامن عشر

يتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 46 نقطة، يليه مصر للمقاصة 41 نقطة، ثم الزمالك والمصرى برصيد 34 نقطة، ثم سموحة 3 نقطة، ثم بتروجيت وطلائع الجيش 26 نقطة، ثم المقاولون العرب 24 نقطة، يليه الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 23 نقطة، ثم وادى دجلة 22 نقطة، ثم إنبى 19 نقطة، ثم طنطا والداخلية 16 نقطة، ثم أسوان 11 نقطة، ثم النصر للتعدين 10 نقاط، ثم الشرقية فى المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

 

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