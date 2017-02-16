فستان شيرين يضعها في موقف محرج وتطلب من محمد هنيدي إنقاذ الموقف

شيماء مصطفى

تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب لموقف محرج في بداية حلقة اليوم من برنامج "شيري ستوديو" بسبب فستانها الطويل الذي أعاق نزولها من على سلم الاستوديو لتطلب من محمد هنيدي أن يساعدها قائلة: "يا عم تعالى امسك ايدي".



وتستضيف "عبدالوهاب" في حلقة اليوم من البرنامج الذي تقدمه عبر فضائية dmc الفنانة رانيا يوسف والفنان رامي عياش والنجم محمد هنيدي الذي لم يلاحظ أن فستان شيرين الطويل قد يضعها في موقف محرج أثناء نزولها على السلم، فاستبقها إلى مكان جلوسهم قبل أن تطلب منه مساعدتها.

شبكةعيونالإخبارية

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