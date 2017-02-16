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فستان شيرين يضعها في موقف محرج وتطلب من محمد هنيدي إنقاذ الموقف

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فستان شيرين يضعها في موقف محرج وتطلب من محمد هنيدي إنقاذ الموقف فستان شيرين يضعها في موقف محرج وتطلب من محمد هنيدي إنقاذ الموقف

تعرضت الفنانة عبدالوهاب لموقف محرج في بداية حلقة اليوم من برنامج "شيري ستوديو" بسبب فستانها الطويل الذي أعاق نزولها من على سلم الاستوديو لتطلب من محمد هنيدي أن يساعدها قائلة: "يا عم تعالى امسك ايدي".

وتستضيف "عبدالوهاب" في حلقة اليوم من البرنامج الذي تقدمه عبر فضائية الفنانة رانيا يوسف والفنان رامي عياش والنجم محمد هنيدي الذي لم يلاحظ أن فستان شيرين الطويل قد يضعها في موقف محرج أثناء نزولها على السلم، فاستبقها إلى مكان جلوسهم قبل أن تطلب منه مساعدتها.

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