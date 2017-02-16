سقوط شبكة لتبادل الزوجات يقودها عامل بمنطقة الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من الايقاع بشبكة تبادل زوجات يتزعمها عامل وزوجته بمنطقة الأزبكية .

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، أخطارًا من اللواء حازم طه مدير مباحث أدارة الآداب بالعاصمة، يفيد بورود معلومات بوجود شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة الازبكية، وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات،

وكشفت التحريات عن أن الشبكة يتزعمها كلا من (محمد.ش،32 سنة، عامل)، وزوجته (فاطمة. م)، وأنهم قاموا بإنشاء صفحة على "تويتر "تحمل اسم" باسم وهنادي " يروجون فيها لفكرة تبادل الزوجات، ويقومون بالاتفاق مع أخرين على تبادل الزوجات معهم داخل الشقق بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور تم استدراجهم بحجة تبادل الزوجات.

وتمكن العميد إيهاب الحفناوي رئيس قطاع غرب القاهرة، والعقيد شريف صلاح مفتش فرقة عابدين، والعقيد إبراهيم الطويل الضابط بإدارة مباحث الآداب، والمقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، والرائد محمد القاضي، معاون الضبط بقسم شرطة الازبكية، من القبض عليهم بميدان رمسيس.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة اعترفوا بتكوين شبكة لتبادل الزوجات، وأنهم تعرفوا على العديد من الأشخاص الأخرين، وتبادلوا معهم ممارسة الرزيلة.

وأضاف المتهمون بإدارة صفحة على "تويتر "باسم "باسم وهنادي" لتبادل الزوجات، من أجل المتعة، وكانوا يقوموا بتصوير المقاطع المخلة، واللقاءات الجنسية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط باقي أعضاء الشبكة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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