جنايات المنيا تقبل تظلم دفاع ''سيدة الكرم'' وتلغي حفظ القضية وتحيلها للمحاكمة

شيماء مصطفى

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، الموافقة علي التظلم المقدم من سامح عاشور وفريق الدفاع في قضية تعرية سيدة الكرم، وإلغاء قرار المحامى العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقال محمد نجيب المتحدث باسم هيئة الدفاع عن سيدة الكرم، أن المحكمة قررت مساء اليوم الأربعاء، بإحالة قضية هتك عرض السيدة سعاد ثابت ،70 سنة، والمقيدة برقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦٦ جنح أبوقرقاص، ضد ٣ متهمين، هم: نظير. ا . أ، وعبد المنعم .إ . أ، وإسحاق . أ . ع"، إلي المحاكمة بالجنايات.

وكان فريق الدفاع برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين العرب، تقدم بتقرير طعن علي القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه وحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.

يذكر أن النيابة العامة بجنوب المنيا، كانت قررت حفظ التحقيقات فى هتك عرض السيدة سعاد ثابت عبدالله، ٧٠ سنة، وتعريتها وعدم إحالتها للقضاء، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص قد شهدت عمليات حرق وتعديات علي عدد من منازل الأقباط بالقرية، مساء يوم 20 مايو 2016، علي خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة وشاب قبطي متزوج.

واتهمت سعاد ثابت، 68 سنة ربة منزل، طليق السيدة المسلمة وشقيقه ووالدهم بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، وحررت محضرا بهتك عرضها بعد خمسة أيام من الواقعة، بعدما تيقنت أن أمر التعدي عليها قد ذاع بين الأهالي وأنها لن تنجح في إخفاء الأمر، وأثبتت تحريات أمنية صحة شكوى العجوز ووقوع التعرية ونزع ملابسها عنوة.

شبكةعيونالإخبارية

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