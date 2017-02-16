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استمرار انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017

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استمرار انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017 استمرار انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017

أعلن بنك مصر عن وصول العملة الخضراء إلى 16.40 مقابل الجنيه، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث

البنك العربي الافريقي الدولي

 ١٦٫٤٦ جم ١٦٫٥٦ جم

 منذ 5  دقائق

البنك المصري الخليجي

 ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك القاهرة

 ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

 ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم

 منذ 5  دقائق

كريدي أجريكول

 ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم

 منذ 5  دقائق

مصرف أبو ظبي الاسلامي

 ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم

 منذ 5  دقائق

البنك الأهلي المصري

 ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

البنك الأهلى اليونانى بمصر

 ١٦٫٤٢ جم ١٦٫٥٢ جم

 منذ 5  دقائق

بنك البركة

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك بلوم

١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك الاسكندرية

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

المصرف المتحد

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

البنك التجارى الدولي CIB

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 17  دقيقة

بنك مصر إيران للتنمية

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك مصر

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٤٥ جم

 منذ 5  دقائق

البنك المصري لتنمية الصادرات

 ١٦٫٤ جم ١٦٫٤٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك التعمير و الاسكان

 ١٦٫٣٥ جم ١٦٫٤٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك قناة السويس

 ١٦٫٣٥ جم ١٦٫٤٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك التنمية والائتمان الزراعى

 ١٦٫٣٥ جم ١٦٫٤٥ جم

 منذ 5  دقائق

بنك فيصل

 ١٦٫٣ جم ١٦٫٤ جم

 منذ 5  دقائق

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رئيس قسم الأخبار

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