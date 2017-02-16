استمرار انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017

سمر العشري

أعلن بنك مصر عن وصول العملة الخضراء إلى 16.40 مقابل الجنيه، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :

البنك شراء بيع آخر تحديث البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٤٦ جم ١٦٫٥٦ جم منذ 5 دقائق البنك المصري الخليجي ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم منذ 5 دقائق بنك القاهرة ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم منذ 5 دقائق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم منذ 5 دقائق كريدي أجريكول ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم منذ 5 دقائق مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥٥ جم منذ 5 دقائق البنك الأهلي المصري ١٦٫٤٥ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٤٢ جم ١٦٫٥٢ جم منذ 5 دقائق بنك البركة ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق بنك بلوم مصر ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق بنك الاسكندرية ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق المصرف المتحد ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 17 دقيقة بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٤ جم ١٦٫٥ جم منذ 5 دقائق بنك مصر ١٦٫٤ جم ١٦٫٤٥ جم منذ 5 دقائق البنك المصري لتنمية الصادرات ١٦٫٤ جم ١٦٫٤٥ جم منذ 5 دقائق بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٣٥ جم ١٦٫٤٥ جم منذ 5 دقائق بنك قناة السويس ١٦٫٣٥ جم ١٦٫٤٥ جم منذ 5 دقائق بنك التنمية والائتمان الزراعى ١٦٫٣٥ جم ١٦٫٤٥ جم منذ 5 دقائق بنك فيصل ١٦٫٣ جم ١٦٫٤ جم منذ 5 دقائق

شبكةعيونالإخبارية

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