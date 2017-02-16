استمرار انخفاض سعر الدولار اليوم الخميس 16/2/2017

أعلن بنك مصر عن وصول العملة الخضراء إلى 16.40 مقابل الجنيه، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٤٦ جم
|١٦٫٥٦ جم
|
منذ 5 دقائق
|
البنك المصري الخليجي
|١٦٫٤٥ جم
|١٦٫٥٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك القاهرة
|١٦٫٤٥ جم
|١٦٫٥٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٤٥ جم
|١٦٫٥٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
كريدي أجريكول
|١٦٫٤٥ جم
|١٦٫٥٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٤٥ جم
|١٦٫٥٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
البنك الأهلي المصري
|١٦٫٤٥ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٤٢ جم
|١٦٫٥٢ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك البركة
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك بلوم مصر
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك الاسكندرية
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
المصرف المتحد
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 17 دقيقة
|
بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك مصر
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٤٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|١٦٫٤ جم
|١٦٫٤٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٣٥ جم
|١٦٫٤٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك قناة السويس
|١٦٫٣٥ جم
|١٦٫٤٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|١٦٫٣٥ جم
|١٦٫٤٥ جم
|
منذ 5 دقائق
|
بنك فيصل
|١٦٫٣ جم
|١٦٫٤ جم
|
منذ 5 دقائق