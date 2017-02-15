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الحلفاء المعجزة تفقدك 20 كيلو في 60 يوم و تخلصك من الشحوم و الدهون في رمشة عين

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الحلفاء المعجزة تفقدك 20 كيلو في 60 يوم و تخلصك من الشحوم و الدهون في رمشة عين الحلفاء المعجزة تفقدك 20 كيلو في 60 يوم و تخلصك من الشحوم و الدهون في رمشة عين

الحلفاء المعجزة تفقدك 20 كيلو في 60 يوم و تخلصك من الشحوم و في رمشة عين

فقدان لوزن لمن يفوق وزنهم 110 كيلو سيكون بمعدل 10 كيلو في الشهر و يتناقص مع نزول الوزن . يجب الالتزام مع العشبة  ببرنامج 1200 كالوري .

 

المكونات

الحلفاء تذيب الشحوم المحيطة بالكبد يعني انها تنظف محيط الكبد و تخلصه من الدهون و التسمم و هذا يجعل الحرق يزيد في السرعه ما دام الكبد خالي من الدهون و السموم .

طريقة التحضير

تشرب 3 مرات في اليوم في مواقيت محدده دائما هي لا تغلى لان منافعها و زيوتها الطياره تزول اذا غليت لذلك ..نغلي الماء جيدا و نفرغه عليها و نغطيها 10 دقائق و نشرب بعد ذلك.اول كوب صباحا يفضل اضافة له العسل ملعقة صغيره.اما الكوبين الاخرين يفضل اضافة قطرات الليمون.

الاسماء  المعروفة للعشبة

الحلفا
حلفا بر
حلفا مكة
اذخر
قش مكة
حمرا
حشيش جمل
هشمة

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