مديرة مدرسة المتفوقين بالاسكندرية تعذب علماء مصر المستقبليين !

شيماء مصطفى

أفاد بعض الطلاب والمعلمين في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية عن الأفعال الشنيعة التي تقوم بها مديرة المدرسة الأستاذة سحر فاروق من “تهزيئ” للطلاب ومعاملتهم بشكل غير إنساني. فقال أحد الطلاب : “عندما كنت مريضا في يوم ما ونزلت من مبني الإقامة صباحا إلى المدرسة كنت قد تأخرت عن طابور الصباح قليلا وكنت أنوي في الأساس اخذ إذن للغياب والبقاء في مبني الاقامة، إذ أجد المديرة تقوم بالصياح في وجهنا وتعذبنا في الشمس لمدة ساعة تقريبا مع استمرار ال “تهزيئ” والكلام باسلوب سئ مع العلم أني قد أخبرتها بأني نزلت لآخذ إذن باغياب فلم تهتم” كما أفاد طلاب آخرين بالمعاملة السيئة جدا طوال العام فقال طالب في الصف الأول : عندما كنت في الاسبوع الأول في المدرسة ذهبنا الي المدرسة الساعة السابعة والنصف صباحا وكنا في انتظار الطابور في فناء المدرسة فأردت دخول دورة المياه وعندما دخلت مبني المدرسة وجدتها أمامي تقوم بالصياح في وجهي وتقول لي ” انت ايه اللي دخلك هنا” فأخبرتها بانني أريد الذهاب لدورة المياه فقابلتني بقولها : “اطلع برررة ” في غير مراعاة لطالب في أول اسبوع له بعيدا عن أهله.

التفرقة العنصرية

كما أفاد معظم الطلاب بعنصرية الأستاذة سحر فاروق وانحيازها للفتيات فعندما ذهب طالب رفض التصريح باسمه لمكتب المديرة ليشتكي من مشكلة الانترنت أثناء امتحان المشروع الدراسي قامت بالصياح في وجهة وقابلته ايضا بقولها : “اطلع بررره” وفي نفس الوقت قامت باعطاء الفتيات نصف ساعة اضافية لوقت الامتحان !! كما سمحت المديرة للفتيات باقامة حفل عيد ميلاد استمر للساعة الواحدة ليلا في ظل انزعاج الطلاب وعندما أراد الطلاب القيام بحفل عيد ميلاد قامت ب “تهزيئهم” وطردهم من مكان الحفل بعد 10 دقائق !! كما يشتكي معظم المعلمين من سوء المعاملة. فهل يجد التعليم حلا لهذه المشاكل المتكررة والمستمرة !! هذا ما ستكشفه الأيام في المستقبل !!