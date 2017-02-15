أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

مديرة مدرسة المتفوقين بالاسكندرية تعذب علماء مصر المستقبليين !

Google+ Print
مديرة مدرسة المتفوقين بالاسكندرية تعذب علماء مصر المستقبليين ! مديرة مدرسة المتفوقين بالاسكندرية تعذب علماء مصر المستقبليين !

أفاد بعض الطلاب والمعلمين في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية عن الأفعال الشنيعة التي تقوم بها مديرة المدرسة الأستاذة سحر فاروق من “تهزيئ” للطلاب ومعاملتهم بشكل غير إنساني. فقال أحد الطلاب : “عندما كنت مريضا في يوم ما ونزلت من مبني الإقامة صباحا إلى المدرسة كنت قد تأخرت عن طابور الصباح قليلا وكنت أنوي في الأساس اخذ إذن للغياب والبقاء في مبني الاقامة، إذ أجد المديرة تقوم بالصياح في وجهنا وتعذبنا في الشمس لمدة ساعة تقريبا مع استمرار ال “تهزيئ” والكلام باسلوب سئ مع العلم أني قد أخبرتها بأني نزلت لآخذ إذن باغياب فلم تهتم” كما أفاد طلاب آخرين بالمعاملة السيئة جدا طوال العام فقال طالب في الصف الأول : عندما كنت في الاسبوع الأول في المدرسة ذهبنا الي المدرسة الساعة السابعة والنصف صباحا وكنا في انتظار الطابور في فناء المدرسة فأردت دخول دورة المياه وعندما دخلت مبني المدرسة وجدتها أمامي تقوم بالصياح في وجهي وتقول لي ” انت ايه اللي دخلك هنا” فأخبرتها بانني أريد الذهاب لدورة المياه فقابلتني بقولها : “اطلع برررة ” في غير مراعاة لطالب في أول اسبوع له بعيدا عن أهله.

 

التفرقة العنصرية

كما أفاد معظم الطلاب بعنصرية الأستاذة سحر فاروق وانحيازها للفتيات فعندما ذهب طالب رفض التصريح باسمه لمكتب المديرة ليشتكي من مشكلة الانترنت أثناء امتحان المشروع الدراسي قامت بالصياح في وجهة وقابلته ايضا بقولها : “اطلع بررره” وفي نفس الوقت قامت باعطاء الفتيات نصف ساعة اضافية لوقت الامتحان !! كما سمحت المديرة للفتيات باقامة حفل عيد ميلاد استمر للساعة الواحدة ليلا في ظل انزعاج الطلاب وعندما أراد الطلاب القيام بحفل عيد ميلاد قامت ب “تهزيئهم” وطردهم من مكان الحفل بعد 10 دقائق !! كما يشتكي معظم المعلمين من سوء المعاملة. فهل يجد التعليم حلا لهذه المشاكل المتكررة والمستمرة !! هذا ما ستكشفه الأيام في المستقبل !!

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة