سمن فاسد ضمن السلع التموينية و اجراء حاسم من التموين

شيماء مصطفى

شهدت محافظة الاسماعيليه حالة من الغضب بين الاهالى بسبب توزيع كميات من السمن الفاسد على المواطنين مما اضطرهم الى تقديم شكاوى الى المديرية ، و قد علق عدد كبير من المواطنين معبرين عن استيائهم من ارغامهم على الحصول على السمن بديلا عن الزيت و السكر لعدم توافرهما فى الكثير من الاحيان ثم يظهر بعد ذلك ان السمن فاسد و لا يصلح للاستخدام الآدمى .

و قد صرح مصدرمطلع من مديريه التموين ” وفقا للوطن ” بأنه نظرا لكثرة الشكاوى المُقدمة من المواطنين بخصوص سمن ” فلاحى أصلى ” تم إجراء هينه عشوائيه تبين من خلالها ان المنتج غير مناسب للمواصفات القياسيه المعترف بها ، اذا جاءت نتيجة التحليل للعينه كالتالى :

ارتفاع نسبة الحموضة والزناخة، وزيادة البيروكسيد، وارتفاع نسبة حمض الأوليك

و قد اوضح أيضا انه تم تقديم تقرير الى جهاز الامن الوطنى و الى هيئه الرقابه الاداريه و كذلك تقديم عدد من البلاغات ضد الشركة القابضة للمقررات الغذائيه بصفتها المنوطه بتصنيع وارسال السمن الى وزارة التموين ، و من ثم تقزم الوزارة بتوزيعها على المحافظات .