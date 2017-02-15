أسعار السيارات بعد التخفيضات في مصر وخصومات وصلت إلى 80 ألف جنيه وأرخص السيارات بالسوق المصري

شيماء مصطفى

منذ عدة أعوام أصبح حلم شراء سيارة جديدة سهل تحقيقه نتيجة بيع الوكلاء السيارات بالتقسيط المريح، فكثرت عمليات بيع السيارات في السوق المصري، إلا أن هذا الحلم أصبح صعب التحقيق من جديد بعد قرار تعويم الجنيه و إرتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني، و قلت عمليات البيع و الشراء من جديد، فقام الكثير من الموزعين و الوكلاء بالإعلان عن تخفيض أسعار السيارات موديل 2017 و هذه هي أسعار السيارات بعد التخفيضات.

أسعار السيارات بعد التخفيضات

وهذه التخفيضات على موديلات 2017 لعدد من الماركات و الموديلات المختلفة

سيارات كيا

سوف نبدأ بسيارات كيا و التي شهدت تخفيضات تصل إلى 80ألف جنيه على موديلها ريو و موديلها سيد

كيا بيكانتو تخفيض سعرعها 40ألف جنيه ليصل سعرها إلى 204 ألف جنيه

كيا ريو وصل سعرها إلى 252 ألف جنيه

كيا سيد وصل سعرها إلى 289 ألف

كيا سيراتو وصل سعرها إلى 307 ألف

كيا سول وصل سعرها إلى 369 ألف

كيا كارينز وصل سعرها إلى 399 ألف جنيه

أسعار السيارات بعد التخفيضات سيارات فيات

فيات باندا وصل سعرها إلى 179 ألفا و900

فيات لينيا وصل سعرها إلى 209 آلاف و900 جنيه.

فيات كوبو وصل سعرها إلى 209 آلاف و900 جنيه.

فيات دوبلو وصل سعرها إلى249 ألف جنيه.

سيارات نيسان:

نيسان صنى وصل سعرها إلى 193 ألف جنيه.

نيسان سنترا وصل سعرها إلى265 ألف جنيه.

نيسان قشقاي وصل سعرها إلى 365 ألف جنيه.

سيارات شيفورليه

وسوف نستعرض أسعار سيارات شيفورليه بعد التخفيض

شيفورليه لانوس وصل سعرها إلى 155

شيفورليه أفيو وصل سعرها إلى 183

شيفورليه أوبترا وصل سعرها إلى 212 ألف جنيه

سيارات تويوتا:

تويوتا ياريس وصل سعرها إلى 290 ألف جنيه.

تويوتا كورولا وصل سعرها إلى 340 ألف جنيه.

تويوتا أوريس وصل سعرها إلى 355 ألف جنيه.

تويوتا أفانزا وصل سعرها إلى 399 ألف جنيه.

أسعار السيارات بعد التخفيضات سيارات رينو

رينو لوجان وصل سعرها إلى 165 ألف جنيه

رينو سانديرو وصل سعرها إلى201

رينو لودجي وصل سعرها إلى 241

سيارات بيجو

بيجو 208 وصل سعرها إلى204 ألف

بيجو 301 وصل سعرها إلى 225 ألف

بيجو 2008 وصل سعرها إلى 347 ألف

بيجو 3008 وصل سعرها إلى 415 ألف

بيجو 5008 وصل سعرها إلى 425 ألف

كما و صل سعر ميتسوبيشي لاتسر بعد التخفيض 275 ألف جنيه ووصل سعر سكودا أوكتافيو إلى 440 ألف

أسباب التخفيضات

وعن أسباب قيام الموزعون بتخفيض الأسعار للتخلص من المخزون من السيارات من موديل 2017 و ذلك حتى يتمكنوا من توفير سيولة و أموال لشراء سيارات موديل 2018 لطرحها بالأسواق بالتوازي مع معرض أوتوماك فورميلا المزمع إقامته مارس القادم.

أرخص خمس سيارات في مصر

1-سيارة فيات فورينيو=108 ألف جنيه

2-جيلي باندينو بناقل حركة مانويل=124 ألف و نصف

3-جيلي باندينو بناقل حركة أوتوماتيك=136ألف و نصف

4-جيلي أكس باندينو=146ألف و نصف

5-سيارة شيفورليه N300 بسعر 150 ألف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads