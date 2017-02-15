موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقنوات الناقلة لها

شيماء مصطفى

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم حيث ستقام المباراة من ضمن مباريات الدوري العام تلعب المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء على أرض ملعب أستاد الجيش الثالث بمدينة السويس حيث من المتوقع أن تكون مباراة قوية بين الفريقين اللذان يتنافسان على الفوز حيث يسعى كلاً منهما على صدارة ترتيبه .

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

تقام اليوم مبارة هامة بين فريقي من أهم الفرق في الدوري المصري في تمام الساعة الخامسة باستاد الجيش الثالث ويذكر أن ترتيب الفريق الأهلي بعد الخسارة أمام فريق نادي الزمالك يوم الجمعة الماضي هو 45 نقطة كما أن النادي الإسماعيلي يحمل 22 نقطة ويسعى للحصول على مركز متقدم حال فاز في مباراة اليوم .

شبكةعيونالإخبارية

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