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فيسبوك تختبر ميزة جديدة للمنشورات على نسخة الويب

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فيسبوك تختبر ميزة جديدة للمنشورات على نسخة الويب فيسبوك تختبر ميزة جديدة للمنشورات على نسخة الويب

تختبر الشبكة الاجتماعية، فيسبوك، ميزة جديدة على نسخة سطح المكتب خاصّتها، تُظهِر بمُقتضاها للمستخدمين منشورات بعينها في نافذة تنبثق من الحافة السفلية من متصفّح الويب، تمامًا كما تظهر الرسائل الفورية حال ورودها من أحد الأصدقاء.

وبحسب موقع "سي نت" المعني بالأخبار التكنولوجية، فإن نافذة المنشورات الجديدة تحتوي على مربع يتيح للمستخدمين التعليق، كما توفّر الخيار إما برؤية المنشور كاملًا أو إخفائه تمامًا.

ونقل الموقع التكنولوجي عن متحدث باسم فيسبوك قوله: "نما إلى علمنا أن الناس يريدون طرقًا أسهل للتفاعل مع المحادثات على أي منشور مع الاستمرار في متابعة ما يحدث على قسم آخر الأخبار، لذا نقوم الآن باختبار خيارًا جديدًا يتيح فتح نافذة حال تعليق أحدهم على منشورك، أو ردّه على تعليقك أو إشارته لك في تعليق."

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وأشار المتحدث باسم الشبكة الاجتماعية إلى أنه من الممكن إخفاء المحادثة أو إيقاف الإشعارات من خلال القائمة السفلية المنسدلة للمنشور.

ولا يُعرف على وجه التحديد عدد المستخدمين الذين توافرت لديهم تلك الميزة التي ما تزال قيد الاختبار، فيما أفاد المتحدث باسم فيسبوك بأن عددهم "صغير"، فلطالما تختبر الشبكة الاجتماعية المزايا الجديدة على نسبة صغيرة من مستخدميها البالغ ععدهم 1.86 مليار، قبل إتاحتها للعموم لاحقًا.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أيام من إعلان الشبكة الاجتماعية التزامها بالتدقيق والمراجعة من جانب مجلس تقييم وسائل الإعلام، للتحقق من دقة المعلومات التي تقدمها لشركائها من المعلنين، بعد اعترافها عدة مرات خلال العام الماضي بتقديمها تقارير مغلوطة فيما يتعلق ببعض الأرقام الإعلانية الخاصة بها.

 

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