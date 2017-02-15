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أب يقتل زوجته و بناته من أجل هدية عيد الحب

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أب يقتل زوجته و بناته من أجل هدية عيد الحب أب يقتل زوجته و بناته من أجل هدية عيد الحب

قام اب بذبح زوجته و بناته من أجل عيد الحب ، وتبأ الأحداث حينما قامت الزوجة و التي في سن ال22 عام مع بنتها بتجهيز احتفال لودلاهم و ذهبت الزوجة بجلب لزوجها بعض الهدايا و كما ذكر انهم  "بناطيل" و عندما جاء الزوج حدث بينهم مشاكل لانها لم تخبره انها خرجت و ادى ذلك انه قام بضربها و ذهبت عند والديها في البيت مع بناتها . 

وقد جاء الزوج في نفس اليوم صالحها و اخذها الى البيت بدون بناتها تركهم في بيت اجدادهم ، و في اليوم التالى ذهب الاب ليأخذ البنات منهم و لكنهم رفضوا فأتى عليها بالضرب و اخذ الاطفال و قام بقتلهم بجانب امهم . 

والجديرالذكر ان الزوج قد تعرض لزوجته بالضرب و تم تحرير محضر و تم الحكم عليه ب3 شهور سجن و لكن الزوجة قامت بالصلح لانه زوجها .

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رئيس قسم الأخبار