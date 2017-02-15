أب يقتل زوجته و بناته من أجل هدية عيد الحب

سمر العشري

قام اب بذبح زوجته و بناته من أجل عيد الحب ، وتبأ الأحداث حينما قامت الزوجة و التي في سن ال22 عام مع بنتها بتجهيز احتفال لودلاهم و ذهبت الزوجة بجلب لزوجها بعض الهدايا و كما ذكر انهم "بناطيل" و عندما جاء الزوج حدث بينهم مشاكل لانها لم تخبره انها خرجت و ادى ذلك انه قام بضربها و ذهبت عند والديها في البيت مع بناتها .

وقد جاء الزوج في نفس اليوم صالحها و اخذها الى البيت بدون بناتها تركهم في بيت اجدادهم ، و في اليوم التالى ذهب الاب ليأخذ البنات منهم و لكنهم رفضوا فأتى عليها بالضرب و اخذ الاطفال و قام بقتلهم بجانب امهم .

والجديرالذكر ان الزوج قد تعرض لزوجته بالضرب و تم تحرير محضر و تم الحكم عليه ب3 شهور سجن و لكن الزوجة قامت بالصلح لانه زوجها .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads