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ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017

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ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017 ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017

واصلت أسعار الدواجن أرتفاعها بالأسواق المصرية وذلك عقب استقرارها  في الأيام الماضية بالاسواق، ولم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

 اليوم الأربعاء :

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 120 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 95 و 100 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 50 و 75 جنية.

كيلو اللحم السودانى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 75 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 130 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : يتراوح سعر الكيلو ما بين 55 و 75 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : يتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 75 جنية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 33 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 39 جنيه.

الفراخ الساسو: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى  45 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.5 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 41 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

الفراخ المجمدة : سعر الكيلو إلي 45 جنيه .

طبق البيض : 28 جنيه .

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رئيس قسم الأخبار

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