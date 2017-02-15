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هبوط جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 15/2/2017

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هبوط جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 15/2/2017 هبوط جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 15/2/2017

تأثرت أسعار  مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض   صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها  يوم بعد الأخرى لتخرج من  حالة الثبات التي أستمرت عليها لأسابيع طويلة طوال الأيام الماضية .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9080 جنية 9100 جنية
الدخيلة 9080 جنية 9100 جنية
حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية
حديد بشاي بشاي 8950 جنية 9000 جنية
الوطنية للصلب العتال 9000 جنية 9000 جنية
حديد عطيه عطيه 8700 جنية 8700 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8800 جنية 8850 جنية
حديد الكومي الكومي
حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية
حديد العشري العشري 8800 جنية 8850 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية
حديد الجارحي     الجارحي 9050 جنية 9050 جنية
حديد الوطنية الوطنية
حديد اركو اركو 8850 جنية 8850 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8800 جنية 8850 جنية
ستيل مصر ستيل 8800 جنية 8850 جنية

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 725 جنية
النصر 695 جنية 700 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 780 جنية 780 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنية 695 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية 700 جنية
حورس 690 جنية 690 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 685 جنية 685 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 695 جنية 700 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 715 جنية 715 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية 685 جنية
        أسمنت العريش         العسكري 710 جنية 710 جنية
أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 705 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 750 جنية 755 جنية
السويس للأسمنت السويس 745 جنية 750 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 745 جنية 750 جنية
تكنو 700 جنية 705 جنية
أسمنت حلوان حلوان 745 جنية 750 جنية
أسمنت شورى شورى 690 جنية 690 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية 720 جنية
السويدي السويدي 720 جنية 725 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 705 جنية 705 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 720 جنية 720 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية 680 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 730 جنية 730 جنية
أسمنت العامرية             العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية
 
 

 

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