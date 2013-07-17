Mariah Carey تتألق رغم الإصابة

لم تدع النجمة Mariah Carey إصابة كتفها تقف أمام تألقها قبل أيام أثناء أدائها لفقرة غنائيّة في حفل غنائي خيري في نيويورك.

أطلّت النجمة بإطلالات مختلفة خلال الحفل, في البداية ارتدت فستانًا أسود يصل إلى منتصف الساق، وقد غطّت دعامة ذراعها المصابة بالريش حيث بدت في غاية الجمال، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بفستان أبيض مرصّع بالكريستالات البرّاقة واختارت الفرو ليغطّي دعامة ذراعها .

أما إطلالاتها الثالثة فقد كانت مشابهة تمامًا لسابقتها فيما عدا دعامة الذراع التي استبدلتها النجمة بأخرى مطابقة لزينة فستانها .

يذكر أنّ Mariah Carey أصابت كتفها خلال تصوير الفيديو الغنائي نهاية الأسبوع الماضي. وقد أعجبنا بشدة باختياراتها الجميلة لتغطية دعامة ذراعها المصابة.