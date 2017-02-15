انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الاربعاء 15-2-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 560 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 480 جنيهًا.وسجل الجرام عيار 14 نحو 373 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 640 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4480 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الاربعاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|640
|عيار 22
|587
|عيار 21
|560
|عيار 18
|480
|عيار 14
|373
|عيار 12
|320
|الاونصة
|19,904
|السعر العالمى
|1,228.46 $
|الجنيه الذهب
|4,480
|الكيلو
|640,000