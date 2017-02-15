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انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الاربعاء 15-2-2017

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انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الاربعاء 15-2-2017 انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الاربعاء 15-2-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 560 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 480 جنيهًا.وسجل الجرام عيار 14 نحو 373 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 640 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4480 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الاربعاء  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 640
عيار 22 587
عيار 21 560
عيار 18 480
عيار 14 373
عيار 12 320
الاونصة 19,904
السعر العالمى 1,228.46 $
الجنيه الذهب 4,480
الكيلو 640,000

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رئيس قسم الأخبار

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