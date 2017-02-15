انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الاربعاء 15-2-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، وسجل الجرام عيار 21 نحو 560 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 480 جنيهًا.وسجل الجرام عيار 14 نحو 373 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 640 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4480 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الاربعاء :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 640 عيار 22 587 عيار 21 560 عيار 18 480 عيار 14 373 عيار 12 320 الاونصة 19,904 السعر العالمى 1,228.46 $ الجنيه الذهب 4,480 الكيلو 640,000

شبكةعيونالإخبارية

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