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انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الأربعاء 15/2/2017

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انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الأربعاء 15/2/2017 انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الأربعاء 15/2/2017

أعلن بنك عن وصول العملة الخضراء إلى 16.50 مقابل الجنيه، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.

اليوم الأربعاء في البنوك :

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك الاستثمار العربي 16.56 16.66
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.55 16.65
بنك اتش اس بي سي 16.55 16.75
البنك الأهلي المصري 16.53 16.58
البنك العربي الأفريقي الدولي 16.53 16.63
البنك الوطني اليوناني 16.53 16.63
البنك المصري لتنمية الصادرات 16.53 16.60
البنك الأهلي المتحد 16.52 16.62
البنك المركزي المصري 16.51 16.61
بنك مصر 16.50 16.55
البنك التجاري الدولي 16.50 16.60
مصرف أبوظبي الإسلامي 16.50 16.60
بنك بلوم 16.50 16.60
بنك البركة 16.50 16.60
البنك المصري الخليجي 16.50 16.60
الأهلي الكويتي – بيريوس 16.50 16.60
بنك القاهرة 16.50 16.60
بنك قطر الوطني 16.50 16.60
المصرف المتحد 16.50 16.60
بنك المشرق 16.50 16.60
بنك أبوظبي الوطني NBAD 16.50 16.60
كريدي أجريكول 16.48 16.58
بنك الإسكندرية 16.45 16.55
التعمير والإسكان 16.45 16.55
بنك قناة السويس 16.45 16.55
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي 16.43 16.53
بنك مصر إيران للتنمية 16.40 16.60
بنك فيصل الإسلامي 16.40 16.50
بنك الكويت الوطني NBK 16.40 16.50

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء :

وصل سعر الدولار اليوم في مصر إلى 17.00 جنيه للشراء مقابل 17.25 جنيه  للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر . 

 

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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