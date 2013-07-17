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قفاطين مغربية لأناقتك في رمضان

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قفاطين مغربية لأناقتك في رمضان قفاطين مغربية لأناقتك في رمضان

قدمت المصممة المغربية وفاء بناني في مدينة الرباط تشكيلة من الأزياء الرمضانية تناسب كل الأذواق والفئات العمرية . و قد تضمنت هذه المجموعة جلاليب بقصات جديدة أخذت شكل فساتين واسعة من الأسفل ، و عبايات مغربية أو ما يسمى بالكندورة ، ولم تنس أزياء خاصة بالبنات اليافعات وخصصت لهن قمصان مختلفة الشكل تناسب السروال أو الجينز. وأثوابا مميزة من أقمشة الليكرا و القطن الملائمة لحرارة فصل الصيف .
و منذ نعومة أصابعها ووفاء بناني شغوفة بتصميم الأزياء والخياطة والإبداع في هذا المجال ، رغم حصولها على عدة شهادات عليا في ميادين الاقتصاد والتدبير قامت بدراسة الخياطة العصرية والتقليدية وتصميم الأزياء في مؤسسة خاصة في الرباط،
فقبل أن تتفرغ كليا لهوايتها التي ولعت بها منذ الصغر تقلدت وفاء عدة مهام إدارية عليا في الإدارة المغربية ، لكنها اختارت أن تعود مؤخرا إلى موهبتها في مجال تصاميم الأزياء لتتفرغ لها .
وتتميز تصاميم وفاء بناني بكونها تزاوج ما بين التقليدي و العصري حيث تبحث عن لمسة خاصة بها محاولة أن تجعل من الزي التقليدي زيا عمليا يلائم أناقة المغربيات في كل مجالات الحياة اليومية خاصة في رمضان الذي تقبل فيه النساء على الأزياء التقليدية دون أن يؤثر اللباس على حياتهن اليومية خاصة في اوقات العمل.

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سيدتي