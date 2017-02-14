ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة

شيماء مصطفى

ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة نقدم لكم الملعقة السحرية التي تخرج السموم و تكسرشحوم الكرش و الارداف .

ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة

المكونات

ملعقة صغيرة زيت زيتون

ملعقة عسل

ملعقة قرفة

التحضير و الاستعمال

بعد مزج المكونات جيدا تقسم الكمية على مرتين الاولى تؤكل قبل النوم و الثانية صباحا على الريق

اما لخسارة 5 كيلو في الاسبوع فيجب اتباع برنامج 3 ايام فواكه + 3 ايام بروتين + يوم واحد خضار

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads