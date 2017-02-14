ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة نقدم لكم الملعقة السحرية التي تخرج السموم و تكسرشحوم الكرش و الارداف .
ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة
المكونات
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة عسل
ملعقة قرفة
التحضير و الاستعمال
بعد مزج المكونات جيدا تقسم الكمية على مرتين الاولى تؤكل قبل النوم و الثانية صباحا على الريق
اما لخسارة 5 كيلو في الاسبوع فيجب اتباع برنامج 3 ايام فواكه + 3 ايام بروتين + يوم واحد خضارإعلان - Ads إعلان - Ads