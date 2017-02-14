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ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة

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ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة

ملعقة قبل النوم تذيب و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون و دون نقدم لكم الملعقة السحرية التي تخرج السموم و تكسرشحوم و الارداف .

 

ملعقة قبل النوم تذيب الدهون و تحرق الشحوم و تفقدك 5 كيلو في اسبوع دون رجيم و دون رياضة

المكونات

ملعقة صغيرة زيت زيتون

 

ملعقة عسل

ملعقة قرفة

التحضير و الاستعمال

بعد مزج المكونات جيدا تقسم الكمية على مرتين الاولى تؤكل قبل النوم و الثانية صباحا على الريق

اما لخسارة 5 كيلو في الاسبوع فيجب اتباع برنامج 3 ايام  فواكه + 3 ايام بروتين + يوم واحد خضار

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